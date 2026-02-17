Carnaval 2026: Policía Nacional reporta más de 250 aprehensiones en operativos de verificación

Entre las personas retenidas con antecedentes, se encuentran individuos buscados por tentativas de homicidio, homicidio consumado, lesiones personales, faltas administrativas y deudas por pensiones alimenticias.

Ciudad de Panamá/El comisionado Francisco Castro, subdirector de la Policía Nacional, ofreció un balance de los operativos de seguridad desplegados durante el Carnaval 2026, en una entrevista a Noticias AM. Desde el viernes 13 de febrero, fecha de inicio del dispositivo, las autoridades han mantenido controles en puntos estratégicos.

Balance de aprehensiones y controles

Durante el operativo, la Policía Nacional informó la aprehensión de más de 253 personas. Dentro de este grupo se encuentran 77 menores de edad detectados sin la compañía de sus padres, situación que motivó recomendaciones inmediatas a los responsables. Asimismo, en los controles de ingreso se identificó a 36 personas con casos pendientes por oficios de captura, quienes fueron puestas a orden de las autoridades competentes.

El comisionado Castro detalló que se han realizado más de 527 mil verificaciones ciudadanas a nivel nacional. "Hemos podido observar que el comportamiento de la ciudadanía ha sido bastante bueno. Se ha dado mucha cooperación".

Los registros oficiales incluyen también 10 casos de riña presentados en zonas de culecos, además de boletas de citación y conducciones por infracciones menores.

Órdenes de captura y casos judiciales activos

Entre las personas retenidas con antecedentes, se encuentran individuos buscados por tentativas de homicidio, homicidio consumado, lesiones personales, faltas administrativas y deudas por pensiones alimenticias.

Estos casos fueron detectados gracias al dispositivo de verificación ciudadana actualizado por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). La recomendación oficial es que las personas que asisten a las festividades porten siempre su documento de identificación, ya que los controles son certeros y permanentes.

Hechos en Colón y recuperación de arma policial

Sobre los incidentes registrados en Colón, donde se reportó la sustracción de un arma de servicio, Castro confirmó que el arma fue recuperada el mismo día, alrededor de las 5:00 p.m., producto de las acciones policiales y las coordinaciones con la Fiscalía. Dos personas fueron aprehendidas por agresión y falta de respeto hacia miembros policiales, hechos que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales.

El subdirector de la Policía Nacional precisó que la actividad en cuestión contaba con un permiso de la Junta de Carnaval, pero no cumplía con otros requisitos legales: no poseía autorización de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para cerrar una vía principal, ni permiso municipal para el consumo de licor en espacio público. Tampoco se implementaron los controles de seguridad recomendados por la Policía.

Flujo vehicular y operativos para el retorno

En relación con el tráfico, más de 140.000 vehículos se desplazaron hacia el interior del país, y más de 70.000 ya han completado su retorno. Para facilitar el flujo hacia la capital, se activó el operativo de inversión de carriles desde San Carlos hasta La Chorrera, con inicio a las 6:00 a.m. del martes.

La Policía Nacional refuerza los controles en Panamá Oeste y la ciudad capital para garantizar un cierre seguro de las festividades.

Castro reiteró que la planificación de estos eventos incluye informes de seguridad previos elaborados por la Dirección de Investigación Judicial, con medidas que deben ser acatadas por organizadores y autoridades locales. "De no ser así, pasan situaciones que se escapan de la mano", advirtió el comisionado, quien hizo un llamado a la coordinación entre ciudadanía, organizadores y fuerzas de seguridad para mantener resultados positivos en el cierre del Carnaval 2026.