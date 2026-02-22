Clima en Panamá: Intervalos nublados y aguaceros con tormentas marcarán la jornada

En la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con “aguaceros aislados con tormentas hacia el Sur de Darién, Panamá Este y Chiriquí (Costa y Golfo)” , manteniéndose cielo parcialmente nublado en el resto del sector.

Panamá/Las condiciones atmosféricas para las próximas horas estarán marcadas por “intervalos nublados y aguaceros con tormentas de variada intensidad”, tanto en la vertiente del Caribe como en el Pacífico, según el pronóstico oficial del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Caribe con lluvias desde la mañana

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén “intervalos nublados y aguaceros aislados con tormentas en el sector marítimo del Caribe Oriental y Central, ingresando a costas y tierra firme en la Comarca Guna Yala y Colón”, además de lluvias aisladas hacia el Norte de Veraguas y la Comarca Ngäbe Buglé.

Para la tarde se esperan “episodios de lluvias de variada intensidad desde Bocas del Toro hasta Norte de Veraguas”, mientras que en horas de la noche persistirán “episodios de lluvias dispersas incursionando desde el sector marítimo a tierra firme en el Caribe Occidental”.

Pacífico con tormentas en varias provincias

En la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con “aguaceros aislados con tormentas hacia el Sur de Darién, Panamá Este y Chiriquí (Costa y Golfo)”, manteniéndose cielo parcialmente nublado en el resto del sector.

Durante la tarde, el panorama se tornará más inestable con “episodios de nublados y aguaceros con tormenta de variada intensidad hacia Chiriquí, Sur de Veraguas, Panamá Oeste, Panamá, Darién y las comarcas Emberá Wounaan”.

En la noche, algunas lluvias persistirán hacia el Sur de Darién y el Occidente de Chiriquí.

Temperaturas, viento, condiciones marítimas y radiación UV

Las temperaturas máximas oscilarán entre 10°C y 24°C en la Cordillera Central y zonas montañosas, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 29°C y 33°C.

En cuanto al viento, se prevén corrientes predominantes del Noroeste, Norte y Noreste, con velocidades que podrían alcanzar hasta 30 km/h en sectores marítimos del Caribe Oriental y el Pacífico Central.

En el Caribe se esperan “olas con alturas entre 1.00 y 1.80 metros y periodos entre 08 y 09 segundos (precaución)”.

En el Pacífico, las olas estarán entre 0.60 y 1.00 metros, con periodos de 10 a 13 segundos.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles máximos entre 3 y 10, con riesgo que varía de moderado a muy alto, por lo que se recomienda precaución durante la exposición prolongada al sol.

Las autoridades instan a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales, especialmente en áreas propensas a lluvias intensas y actividad eléctrica.