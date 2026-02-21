Monseñor Ulloa en Atalaya: 'Es vital que los panameños nos reconozcamos en lo grandes que somos'

Atalaya, Veraguas./En el marco de la peregrinación de miles de feligreses en Atalaya, provincia de Veraguas, el arzobispo de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal, José Domingo Ulloa, se refirió a los retos que enfrenta el país y destacó la importancia de la unidad de los panameños para encontrar soluciones. “Es crucial que los panameños se unan en busca de respuestas, pues solo juntos podremos avanzar”, afirmó.

Monseñor Ulloa también hizo un llamado a la reflexión durante este tiempo de Cuaresma: “Es un momento para que todos reflexionemos, para detenernos y darle un nuevo rumbo a la situación de nuestro país”. El arzobispo subrayó la necesidad de enfrentar temas urgentes como la justicia y la corrupción, pero también resaltó lo positivo: “Es vital que los panameños nos reconozcamos en lo grandes que somos, y que eso lo expresemos a diario con gestos concretos, allí donde cada uno de nosotros se encuentre”.

En su mensaje, Ulloa enfatizó que la construcción de Panamá es tarea de todos: “Panamá no lo construye un solo grupo; todos los panameños somos responsables de su construcción, y nadie debe quedar excluido de la tarea de crear un país donde todos tengamos las mismas oportunidades”.

Este domingo, el arzobispo participará en la misa principal que se celebrará en la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya, antes de la tradicional procesión.

Con información de Ney Castillo.