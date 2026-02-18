Arranca la Cuaresma en Panamá con llamado de monseñor Ulloa al ayuno de redes sociales

La eucaristía fue presidida por el Arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, quien abrió oficialmente el período de 40 días de conversión, penitencia y esperanza para la comunidad católica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde tempranas horas de la mañana, cientos de fieles se congregaron en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en Juan Díaz, para participar en la misa del Miércoles de Ceniza que marca el inicio de la Cuaresma.

La eucaristía fue presidida por el Arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, quien abrió oficialmente el período de 40 días de conversión, penitencia y esperanza para la comunidad católica.

Durante su homilía, monseñor Ulloa exhortó a los presentes a asumir este tiempo litúrgico con una actitud renovada. “Con limosna, sí. Con ayuno, sí. Pero todos estos dos o tres aspectos los voy a vivir con alegría, porque Dios me está enamorando y me está enamorando para darme vida y en abundancia. Con esos sentimientos agradezcámosle a Dios, ¿verdad? Qué privilegio”, expresó, destacando que la práctica de la fe no debe centrarse únicamente en el sacrificio, sino también en la esperanza.

El arzobispo subrayó que este Miércoles de Ceniza representa una nueva oportunidad para cada creyente. “El Señor nos permite este año celebrar este Miércoles de Ceniza del año 2026, diferente a lo que vivimos el año 25. Este es un nuevo año para cada uno de nosotros y vivámoslo a pleno”, manifestó.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la tradicional imposición de la ceniza. Entre los llamados realizados, el Arzobispo de Panamá también instó a los fieles a practicar un ayuno de redes sociales, como parte de un compromiso concreto para fortalecer la vida espiritual y el recogimiento en medio de la dinámica cotidiana.

Con esta celebración, la Iglesia Católica en Panamá da inicio formal a la Cuaresma, un período que invita a la oración, el sacrificio y la solidaridad, y que culminará con la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en la Semana Santa.

Con información de Yamy Rivas