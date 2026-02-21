En peregrinación a Atalaya, ministro de Seguridad, Frank Abrego, llama a la ciudadanía a denunciar los delitos

Aproximadamente 300 unidades se encuentran desplegadas en el distrito, divididas en dos turnos, a lo que se suman los organismos de emergencia que brindan apoyo preventivo.

Atalaya, Veraguas/En medio del fervor y la multitud que cada año acompaña la peregrinación hacia Jesús Nazareno en Atalaya, provincia de Veraguas, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, aseguró que se mantienen en marcha planes de seguridad para garantizar el orden durante las festividades religiosas.

El ministro caminó hasta Atalaya junto a cientos de creyentes, sumándose a la tradicional peregrinación anual. En ese contexto explicó que se trabaja de forma coordinada con la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad en acciones diarias, apoyadas por labores de inteligencia y en conjunto con los organismos judiciales, en este caso el Ministerio Público.

Durante su recorrido, hizo un llamado directo a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo y confíe tanto en la fuerza pública como en las autoridades judiciales, destacando que la colaboración comunitaria es clave para fortalecer la seguridad.

Ábrego indicó que en Atalaya hay presencia policial, unidades del Sistema Único de Manejo de Emergencias y una importante movilización de feligreses. Aproximadamente 300 unidades se encuentran desplegadas en el distrito, divididas en dos turnos, a lo que se suman los organismos de emergencia que brindan apoyo preventivo.

Comentó que, como en años anteriores, realizó la caminata acompañado de amigos y pudo constatar el movimiento masivo de devotos provenientes de distintas provincias del país.

La peregrinación en Atalaya reúne a miles de creyentes días antes de la festividad principal, que se hará este domingo, cuando la devoción hacia Jesús Nazareno se manifiesta en promesas, caminatas largas y actos de fe que forman parte de una de las tradiciones religiosas más concurridas del país.

