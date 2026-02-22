El papa León XIV dice que la paz en Ucrania 'no puede posponerse'
El próximo 24 de febrero se cumplirán cuatro años desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, una guerra que ha devastado ciudades, desplazado a millones de personas y causado numerosas víctimas en ambos bandos.
Ciudad del Vaticano, Santa Sede/El papa León XIV sostuvo el domingo que la paz en Ucrania "no puede posponerse" y que es "una necesidad urgente", en vísperas del cuarto aniversario de la invasión rusa.
"La paz no puede posponerse. Es una necesidad urgente que debe encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables", declaró durante su tradicional mensaje dominical ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.
"Renuevo con fuerza mi llamamiento: que callen las armas, que cesen los bombardeos, que se alcance sin demora un alto el fuego y que se refuerce el diálogo para abrir el camino hacia la paz", añadió el pontífice, con nacionalidad estadounidense y peruana.
Las fuerzas rusas ocupan cerca de una quinta parte del territorio ucraniano y siguen avanzando lentamente, especialmente en la región oriental del Donbás, pese a las fuertes pérdidas y a los repetidos ataques ucranianos contra sus líneas logísticas.
Estados Unidos presiona a ambas partes para poner fin al conflicto y ha impulsado varias rondas de conversaciones, aunque sin avances hasta ahora.