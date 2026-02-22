Barcelona vs Levante | Previa, antecedentes, alineaciones probables y pronóstico

Se juega la jornada 25 de la liga española y su torneo 2025-2026.

Panamá/El Barcelona está obligado a reaccionar en la La Liga tras una sorpresiva derrota que complicó su lucha por el título y el descuido del Real Madrid al perder ante Osasuna 2-1.

Otras noticias: Osasuna sorprende al Real Madrid y le abre la puerta del liderato al Barcelona en LaLiga

El revés 2-1 ante el Girona no solo les hizo perder la cima, sino que también aumentó la presión sobre el equipo de Hansi Flick, que busca retomar el rumbo en casa ante un Levante desesperado por sumar en su batalla por evitar el descenso.

En el Camp Nou, los blaugranas se muestran intratables: mantienen un 100% de efectividad como local (11 victorias) y han marcado 34 goles en ese tramo. Además, ante equipos que arrancan la jornada fuera del top 13, el Barça apenas ha cedido dos puntos (9 victorias y 1 empate), con un promedio demoledor de tres o más goles en cada triunfo. Todo apunta a que el cuadro catalán tiene el escenario ideal para reencontrarse con la victoria.

Por su parte, el Levante llega golpeado tras encadenar tres derrotas consecutivas en liga, incluyendo un 1-0 frente al Villarreal. El conjunto dirigido por Luís Castro está a siete puntos de la salvación y arrastra serios problemas defensivos: ha encajado 41 goles, la cifra más alta del campeonato. Como visitante, el panorama es aún más preocupante, con cinco derrotas en sus últimas seis salidas.

El historial también favorece ampliamente al Barcelona. Los culés han ganado los dos últimos enfrentamientos directos por 3-2, y el Levante ha perdido sus 16 visitas ligueras a Barcelona, una estadística que refleja la magnitud del reto.

En nombres propios, el arquero Joan García destaca con el mejor porcentaje de atajadas de la liga (81.3%), mientras que el Levante confía en Manu Sánchez para intentar cambiar la historia. La duda física de Marcus Rashford es una de las preocupaciones en el cuadro local.

Con el liderato en juego y la necesidad urgente de puntos para ambos, el choque promete intensidad, aunque los números y la historia colocan al Barcelona como claro favorito.

Con información de Flashscore

Alineaciones probables:

Barcelona:

Joan García en portería; línea defensiva con Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde; en el mediocampo, Frenkie de Jong acompañado de Fermín López; más adelantados, Lamine Yamal, Dani Olmo y Raphinha; dejando en punta a Ferran Torres.

Levante:

Ryan bajo los tres palos; defensa conformada por Jeremy Toljan, De la Fuente, Moreno y Manu Sánchez; doble pivote con Olasagasti y Raghouber; en zona ofensiva Tunde, Carlos Álvarez e Iván Paco Cortés; con Iván Romero como referencia en ataque.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial:

Marcador probable:

Barcelona 3-0 Levante

Un partido donde el conjunto blaugrana debería imponer su ritmo desde el inicio, aprovechar su potencia ofensiva y capitalizar las fragilidades defensivas del rival.