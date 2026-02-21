Teleférico de San Miguelito: Realizan foro ambiental público sobre el proyecto

Cerca de 200 residentes de San Miguelito conocieron los detalles de la obra, su promotor y los posibles impactos en sus comunidades.

San Miguelito/En la Iglesia Cristo Redentor, en el distrito de San Miguelito, se llevó a cabo un foro ambiental sobre el teleférico urbano que unirá a este distrito con Panamá.

Luego de que en julio de 2024 el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunciara que el teleférico sería una realidad, el proyecto continúa avanzando.

Actualmente, se encuentra en la fase del foro ambiental, donde cerca de 200 residentes de San Miguelito conocieron los detalles de la obra, su promotor y los posibles impactos en sus comunidades.

El teleférico forma parte del plan de movilidad urbana del distrito y busca conectar zonas altas y de difícil acceso a través de 6 estaciones, con una extensión de 6.6 kilómetros y conexión a la Línea 2 del Metro de Panamá.

El estudio de impacto ambiental costó 133 mil dólares y el proyecto contempla una concesión de 20 años. Cada cabina transportará 10 personas, equivalente a 2,800 usuarios por hora.

Durante el foro, residentes plantearon inquietudes, aunque muchos lo ven como una oportunidad de empleo y desarrollo.

Otros mostraron preocupación por el posible costo del servicio. El próximo 10 de marzo se recibirán las ofertas de los dos proponentes calificados. Si se superan las etapas de licitación y aprobación ambiental, el teleférico podría convertirse en una nueva opción de transporte para miles de residentes de San Miguelito.

Con información de Ivana Archibold.