Meduca: Más de 52 mil docentes regresan este lunes, hay 13 planteles que no estarán listos

Panamá/La cuenta regresiva para el nuevo año escolar ya comenzó. A partir de este lunes 23 de febrero, 52,477 educadores vuelven a los planteles para cumplir con la semana de organización docente, antes del inicio formal de clases el 2 de marzo para 876,605 alumnos a nivel nacional.

Mientras los docentes afinan planes y coordinan estrategias pedagógicas, el Ministerio de Educación reconoce que no todos los centros educativos estarán listos al mismo tiempo. La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que el panorama es mixto y pidió valorar los avances alcanzados. "Hay escuelas que estaban listas y hay otras que no, que las vamos a tener listas en el transcurso del año", manifestó, al tiempo que invitó a enfocarse en el esfuerzo realizado para poner en marcha el calendario escolar.

En cuanto a la cobertura docente, aseguró que los concursos realizados permiten garantizar la presencia casi total del personal desde el primer día. "Básicamente 99% de los docentes va a estar en su puesto de trabajo", afirmó.

Planteles en adecuación

En el distrito de San Miguelito, durante el fin de semana continuaban trabajos de reparación y adecuación en distintos centros. Pintura, plomería, electricidad y soldadura forman parte de las labores realizadas en coordinación con el Ministerio de Seguridad y otras entidades.

La directora regional del Meduca en ese distrito, Aymeth Espinosa, indicó que el trabajo ha sido conjunto e incluso ha contado con apoyo de privados de libertad en tareas de mantenimiento.

No obstante, la ministra confirmó que algunos planteles no podrán iniciar en la fecha prevista. "El 95% de planteles están en condiciones para recibir a sus estudiantes; hay 13 planteles que no van a poder empezar; ellos van a empezar entre una semana y un mes y medio después, tengo entendido", explicó.

Aun así, aseguró que los estudiantes de esas escuelas no quedarán desatendidos. "Van a ser atendidos porque ya tenemos mecanismos para eso", sostuvo.

Traslado a áreas de difícil acceso

Como parte de la logística previa al inicio del año escolar, este viernes 20 de febrero comenzó el traslado de docentes hacia áreas de difícil acceso, como las comarcas de Guna Yala, Ngäbe-Buglé y Emberá-Wounaan, así como a las provincias de Bocas del Toro y Darién.

Con la mayoría de los docentes ya nombrados y la gran parte de los planteles listos, el sistema educativo entra en su fase final de preparación, mientras continúan los trabajos en aquellos centros que aún requieren adecuaciones.

Con información de María De Gracia.