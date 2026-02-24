Minsa reporta 822 casos acumulados de dengue y dos defunciones

Del total registrado, 727 pacientes presentan la enfermedad sin signos de alarma, 92 han desarrollado signos de alarma y tres casos han sido clasificados como dengue grave.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) a través de su Departamento de Epidemiología, informó que entre el 1 y el 7 de febrero de 2026, correspondiente a la semana epidemiológica No. 5, se contabilizaron 822 casos acumulados de dengue en el país.

Del total registrado, 727 pacientes presentan la enfermedad sin signos de alarma, 92 han desarrollado signos de alarma y tres casos han sido clasificados como dengue grave, según el reporte oficial.

Las cifras reflejan que la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de contagios, con 219 casos. Le siguen San Miguelito (93), Bocas del Toro (92), Panamá Oeste (86), Colón (83), Herrera (53), Chiriquí (48), Panamá Este (45), Panamá Norte (40), Los Santos (19), Veraguas (18) y Coclé (14). En las comarcas, Kuna Yala reporta ocho casos, Ngäbe-Buglé tres y Darién uno.

Hospitalizaciones y defunciones

El informe epidemiológico precisa que 97 personas han requerido hospitalización a causa del virus. Además, el acumulado nacional registra dos defunciones asociadas a la enfermedad en lo que va del año.

Tasa de incidencia nacional

En cuanto al comportamiento de la enfermedad, la tasa de incidencia correspondiente a la semana epidemiológica No. 4 se sitúa en 17.4 casos por cada 100 mil habitantes, lo que permite medir el impacto del virus en la población.

Casos por corregimientos

A nivel local, los corregimientos con mayor número de reportes hasta la semana No. 5 son 24 de Diciembre y Tocumen, ambos con 40 casos cada uno. También destacan Belisario Frías (36), Bocas del Toro (32), Las Garzas (29) y Puerto Caimito (24).

Por grupos etarios, los adultos entre 25 y 34 años suman 111 casos, mientras que el rango de 35 a 49 años acumula 113, representando en conjunto el 35 % del total. No obstante, la mayor tasa de incidencia se observa en adolescentes de 15 a 19 años, con 18.2 casos por cada 100 mil habitantes.

El Minsa reiteró que mantiene operativos de control y vigilancia en todo el país durante 2026, con el apoyo de los equipos de Control de Vectores y las estrategias de Promoción de la Salud, a fin de contener la propagación del dengue.

Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es clave para frenar el avance del mosquito transmisor.

Recomiendan eliminar recipientes en desuso que acumulen agua, mantener tapados los tanques de almacenamiento y limpiar con regularidad patios y alrededores de las viviendas para evitar la formación de criaderos.