Minsa registra más de 90 casos de dengue en Bocas del Toro

Bocas del Toro/El Ministerio de Salud (Minsa) ha reportado más de 90 casos de dengue en la provincia de Bocas del Toro en el 2026, destacando un mayor número de infecciones en el distrito de Changuinola, con 57 casos confirmados.

Además, se han registrado 37 casos en el distrito de Bocas del Toro y 3 en el distrito de Almirante. Hasta el momento, no se han reportado casos en el distrito de Chiriquí Grande, según indicó el doctor Daryl Padmore, director regional del Minsa.

Padmore señaló que durante los operativos de fumigación y prevención se han detectado numerosos criaderos de mosquitos, lo que ha llevado a las autoridades a reiterar el llamado a la población para que no baje la guardia en la lucha contra el dengue y el chikungunya.

"Es fundamental que la población esté siempre alerta para identificar y eliminar los criaderos potenciales", enfatizó el director regional del Minsa.

Las autoridades recuerdan que en caso de presentar síntomas, como fiebre, dolor de cabeza o dolor en las articulaciones, los residentes deben acudir inmediatamente al centro de salud más cercano para recibir atención médica.