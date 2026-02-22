Senan refuerza seguridad en Isla Bastimentos ante el aumento de hechos delictivos

Se han desplegado unidades en Playa Wizard y Red Frog, así como en todos los senderos utilizados por los turistas y nacionales que visitan la Isla Bastimentos.

Isla Bastimentos, Bocas del Toro./Debido al aumento de hechos delictivos en Bocas del Toro, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ha intensificado sus operativos en el corregimiento de Isla Bastimentos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los turistas nacionales e internacionales que visitan las playas de Isla Colón.

El mayor Marcial Olivardía, jefe de zona del Senan, destacó que "específicamente en Isla Bastimentos hemos desplegado unidades en Playa Wizard y Red Frog, así como en todos los senderos utilizados por los turistas".

Además, enfatizó que también se han colocado unidades en toda la comunidad de Bastimentos para mantener el orden y la seguridad ciudadana. "Es importante destacar que, ante cualquier situación que ocurra en la isla, la ciudadanía puede acceder a la línea 108 o acercarse al cuartel de nuestras unidades", agregó.

Olivardía también señaló que, aunque el Senan realiza operativos frecuentes en la zona fuera de las festividades, estos se refuerzan durante los eventos de alta afluencia turística. "En estas festividades, aumentamos nuestro personal entre tres y cuatro veces más", explicó.

Actualmente, Isla Bastimentos cuenta con un total de 50 unidades desplegadas, entre relevos y personal entrante y saliente, para garantizar la seguridad de residentes y turistas en la isla.

Con información de Nixon Miranda.