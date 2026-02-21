MOP trabaja en la reparación de vía colapsada en Bocas del Toro

Bocas del Toro/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúa con los trabajos de reparación en la vía de la comunidad de Quebrada Plátano, que colapsó debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas en la provincia de Bocas del Toro.

Esta situación generó gran preocupación entre los residentes de la comunidad, ya que la vía es esencial para su movilidad, conectando a la población local y sirviendo de ruta para el transporte de productos hacia otros mercados.

Te puede interesar: Bocas del Toro: Sinaproc mantiene monitoreo constante en ríos por lluvias intensas

Carlos Caballero, director regional del MOP, informó que la empresa contratista encargada de las reparaciones ya se encuentra en el sitio trabajando para estabilizar la vía. Además, pidió a los conductores extremar las precauciones mientras continúan las reparaciones. “Estamos trabajando para dejar la vía en óptimas condiciones lo más pronto posible”, comentó Caballero.

Sobre los trabajos de reparación, explicó que están creando una base sólida adicional. "Vamos a traer material para rellenar al menos un metro; posteriormente, procederemos a estabilizar y reforzar la calzada, ya que hay zonas donde la estructura está cediendo”. Además, indicó que en el lugar se encuentra maquinaria especializada para identificar y solucionar cualquier otro problema en la vía.

Con información de Nixon Miranda.