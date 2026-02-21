Bocas del Toro: Sinaproc mantiene monitoreo constante en ríos por lluvias intensas

Bocas del Toro/Ante las fuertes lluvias que continúan afectando a la provincia de Bocas del Toro, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Changuinola mantienen un monitoreo constante de los ríos. Asimismo, piden a la población acatar las medidas de precaución correspondientes.

Aunque actualmente no hay un aviso de vigilancia, la directora regional de Sinaproc, Sandra Blake, reitera a las personas que se trasladan en embarcaciones hacia las zonas costeras e islas que deben mantener especial cuidado. Además, recomienda a quienes residen en zonas vulnerables evitar cruzar ríos y quebradas que podrían estar crecidas debido a las lluvias.

“A pesar de que no hay un aviso de vigilancia, es importante estar alerta, ya que el clima puede cambiar rápidamente. Es fundamental que las personas mantengan la calma ante cualquier situación adversa y activen sus planes de emergencia”, señaló Blake.

La directora también recomendó a aquellos que planean realizar viajes en embarcaciones asegurarse de que cuenten con los dispositivos de seguridad necesarios, como chalecos salvavidas. Además, pidió a la población estar atenta al comportamiento de los ríos, ya que el aumento de caudal puede generar riesgos.

Con información de Nixon Miranda.