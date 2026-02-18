Año escolar 2026: Meduca inicia masivo traslado de docentes a zonas de difícil acceso

Con esta movilización, el Meduca busca asegurar el inicio puntual del año escolar en comunidades de difícil acceso.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el objetivo de garantizar que ningún estudiante se quede sin profesor al inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Educación (Meduca) pondrá en marcha, a partir de este 21 de febrero, el operativo de traslado de 1,697 docentes hacia las regiones más remotas y geográficamente complejas del país.

Esta movilización masiva, que representa un esfuerzo logístico, se realiza en estrecha colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública, apoyándose en las capacidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) para asegurar que el personal educativo llegue a sus destinos de forma segura y oportuna.

El operativo ha sido segmentado para cubrir las necesidades específicas de cada comarca y provincia, priorizando las áreas donde el acceso terrestre es limitado o inexistente.

Comarca Ngäbe-Buglé

Un total de 331 docentes iniciarán su viaje a las 11:00 p.m. desde Veraguas, Changuinola y Chiriquí por vía terrestre. Posteriormente, los días 21, 22 y 23 de febrero, continuarán su trayecto en vuelos desde Kankintú hacia sus comunidades.

Comarca Guna Yala

Para esta región, 464 educadores se movilizarán los días 21, 22 y 23 de febrero. Las salidas serán a la 1:00 a.m. desde la Terminal de Albrook, Vista Alegre y la 24 de Diciembre, con destino a la base aérea de Metetí.

Provincia de Darién

El operativo en Darién se divide en dos grupos:

255 docentes parten el 21 de febrero hacia Puerto Quimba y Yaviza para seguir por vía acuática.

parten el 21 de febrero hacia Puerto Quimba y Yaviza para seguir por vía acuática. 67 docentes asignados a Jaqué y Piña viajarán el 24 de febrero desde Albrook hacia la base en Metetí.

Comarca Emberá Wounaan

Un grupo de 195 docentes iniciará su traslado el 21 de febrero. Partirán desde la Terminal de Albrook hacia puntos estratégicos como Puerto Quimba, Lajas Blancas y Yaviza para completar su llegada a los centros educativos.

Bocas del Toro

En esta provincia, 385 docentes saldrán el 21 de febrero desde Albrook, Veraguas y Chiriquí. El destino principal será Chiriquí Grande y Changuinola, asegurando la cobertura educativa en la región bocatoreña.

“El traslado de docentes se realiza cumpliendo con todas las normas de seguridad vigentes, incluyendo seguro de vida y las coberturas correspondientes para garantizar un transporte seguro”, señaló la entidad en su comunicado.

El próximo lunes 23 de febrero comienza la semana de organización docente, previo al ingreso de los estudiantes el 2 de marzo.