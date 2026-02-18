Poco movimiento en Salsipuedes en la venta de libros escolares a días del inicio de clases

Los aproximadamente 20 vendedores que operan en el área aseguran que la afluencia de clientes ha sido menor en comparación con años anteriores.

Ciudad de Panamá/A pocos días del inicio del año escolar 2026, el panorama en Salsipuedes es distinto al de otros períodos previos al regreso a clases. En este tradicional punto de venta de libros usados y de poco uso, el movimiento comercial es bajo y los vendedores reconocen que las ventas han sido escasas.

Salsipuedes ha sido por años un referente para padres de familia que buscan aliviar el gasto escolar mediante la compra de textos a precios más accesibles, sin embargo, en esta temporada el lugar luce desolado.

🔗Te puede interesar: Meduca anuncia 100% de conectividad en escuelas y rediseño curricular para 2026

Los aproximadamente 20 vendedores que operan en el área aseguran que la afluencia de clientes ha sido menor en comparación con años anteriores. Pese a ello, mantienen la expectativa de que la situación mejore en los próximos días, especialmente cuando los docentes del sector público entreguen las listas oficiales de útiles y textos requeridos.

De acuerdo con los comerciantes, los libros más solicitados suelen ser los de Álgebra, Historia y Español, materias fundamentales en la mayoría de los planes académicos.

Además de textos escolares, en el sitio también se ofrecen novelas, guías de estudio, diccionarios y otros materiales de referencia a precios considerablemente más bajos que en librerías tradicionales.

Con información de Hellen Concepción