ATTT refuerza inspección de buses colegiales y capacitación de conductores para el inicio del año escolar 2026

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició en la capital la segunda jornada de capacitación e inspección de buses colegiales, como parte del operativo nacional previo al inicio del año lectivo 2026, con el objetivo de garantizar un traslado seguro y ordenado de los estudiantes.

Este martes, las verificaciones se desarrollan en el Parque Norte, donde autoridades de tránsito revisan tanto la documentación como las condiciones técnicas de los llamados “busitos colegiales”.

De acuerdo con Isaías Marcelino, director de Educación Vial de la ATTT, estas jornadas comenzaron la semana pasada en provincias centrales, Chiriquí y Bocas del Toro, y continúan esta semana en las provincias de Panamá y Colón.

Marcelino explicó que este año el proceso incluye un componente diferenciador de capacitación obligatoria para los conductores, enfocado no solo en la normativa, sino también en la responsabilidad y empatía hacia los estudiantes.

“La capacitación está dividida en dos partes: la reglamentaria, donde se aborda el Reglamento de Tránsito 640, las causas y consecuencias de los accidentes; y una segunda parte donde priorizamos la empatía y la responsabilidad que debe tener el conductor con los niños, especialmente al momento de subir y bajar del bus”, señaló.

Durante las inspecciones, la ATTT verifica que los buses cuenten con documentación al día, como póliza de seguro, revisado, registro único vehicular y certificado de operación. En el aspecto técnico, se revisan llantas en buen estado, cintas reflectivas, extintores vigentes, triángulos de seguridad y crucetas, entre otros requisitos.

Las autoridades aclararon que el operativo no tiene carácter sancionador. En caso de detectar incumplimientos, se brinda a los conductores y propietarios la oportunidad de subsanar las faltas y regresar posteriormente para completar la inspección.

“Lo que buscamos es acompañar y orientar, no sancionar. Una vez que el conductor realiza las adecuaciones necesarias, puede retornar y completar el proceso”, explicó Marcelino.

En la ciudad de Panamá y la provincia de Colón, las inspecciones se mantendrán hasta este viernes. Tras el periodo de carnavales, la ATTT retomará el operativo en la provincia de Darién, además de habilitar días adicionales para aquellos buses que no lograron presentarse en las fechas establecidas.

Según cifras oficiales, en la capital circulan unos 2.500 buses colegiales, mientras que a nivel nacional la flota asciende a aproximadamente 6.000 unidades.

Información de Fabio Caballero