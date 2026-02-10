Índice de Percepción de la Corrupción 2025: ¿qué puntuación recibió Panamá en el informe global?

Datos revelan que Panamá alcanzó su mejor calificación en 2015 , cuando obtuvo 39 de puntuación . Desde entonces, ha descendido varias posiciones hasta la medición de 2025.

Panamá/El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, vuelve a ubicar a Panamá sin avances, anclado en la misma puntuación de 2024, un 33 sobre 100, en un contexto regional y global donde la mayoría de las naciones no logra frenar el deterioro institucional ni fortalecer los controles democráticos.

El informe, divulgado este martes, clasifica a 182 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector público, utilizando una escala de 0 a 100, donde 0 representa un país muy corrupto y 100, uno muy limpio. Dinamarca, con 89 puntos, lidera el ranking como el país con menor percepción de corrupción, mientras que Sudán del Sur, con 9, se ubica entre los más corruptos.

Panamá, con puntuación de 33, tiene una posición que comparte con Ecuador, Serbia y Tailandia. No obstante, el país queda por debajo de algunos de sus vecinos. Costa Rica registra una menor percepción de corrupción y se ubica con 56 de puntuación, por encima del promedio de América, que es de 42 sobre 100, mientras que Colombia se sitúa con 37 de puntuación.

Datos revelan que Panamá alcanzó su mejor calificación en 2015, cuando tuvo una puntuación de 39. Desde entonces, ha descendido siete posiciones hasta la medición de 2025.

El IPC se construye a partir de 13 fuentes de datos independientes, recopiladas entre expertos y empresarios, y refleja cómo se percibe la corrupción en el sector público. Por ejemplo, sobornos, desvío de fondos públicos, funcionarios que utilizan su cargo público para beneficio privado sin afrontar consecuencias y capacidad de los gobiernos para contener la corrupción en el sector público. No obstante, los resultados evidencian que la mayoría de los países aún debe hacer mucho más para prevenir y combatir estos problemas.

El informe señala que, por primera vez en más de una década, el promedio mundial del IPC cayó a 42 puntos, lo que confirma un deterioro generalizado. Un total de 122 de los 182 países evaluados obtuvo una puntuación inferior a 50, mientras que el número de países con más de 80 puntos se redujo de 12, hace diez años, a apenas cinco en la actualidad.

El informe también alerta sobre una tendencia preocupante en democracias consolidadas, donde la percepción de corrupción ha empeorado, incluyendo a países como Estados Unidos (64), Canadá (75) y Nueva Zelanda (81), así como varias naciones europeas como Reino Unido (70), Francia (66) y Suecia (80).

Según Transparencia Internacional, los puntajes persistentemente bajos o en descenso suelen estar asociados a controles democráticos debilitados, la politización de la justicia, la influencia indebida en la toma de decisiones políticas y la falta de protección del espacio cívico. En las autocracias plenas, como Venezuela y Azerbaiyán, la corrupción tiende a ser sistémica y se manifiesta en todos los niveles del Estado.

Para revertir esta situación, el informe recomienda a los países garantizar sistemas de justicia independientes, transparentes y accesibles; combatir la influencia indebida en las decisiones políticas; facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de la corrupción; proteger el espacio cívico y las denuncias, y prevenir, detectar y sancionar la corrupción a gran escala y los flujos financieros ilícitos.

El documento recuerda que “cuando florece la corrupción, las personas pagan el precio”, y subraya que las democracias plenas alcanzan un promedio de 71 puntos en el IPC, frente a 47 en democracias imperfectas y 32 en regímenes autoritarios. El panorama general confirma que instituciones fuertes, independientes y democráticas son esenciales para combatir la corrupción de manera eficaz y sostenible.