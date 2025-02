¿Cómo Panamá puede mejorar su posición en el Índice de Percepción de Corrupción?

Panamá sigue sacando mala nota en la medición de la lucha contra la corrupción de la que participan 180 países. Según el Índice de Percepción de Corrupción, el país cayó dos puestos durante el 2024, algo que genera preocupación.

En el 2012, Panamá ocupó el lugar 38; de allí bajó al 35 y ahora quedó en el 33, en una lista donde 0 es el más oscuro y 100 el más transparente o limpio.

Simón Tejeira Gil, de la Fundación Libertad Ciudadana, adscrita a Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, dijo sentirse un poco nervioso por cómo salimos calificados en temas de corrupción.

Para Tejeira, la situación sigue siendo la misma desde el 2012, cuando entramos en el índice, de un estancamiento con tendencia a la baja, y claramente después de la falta de transparencia, la opacidad de la administración pasada, hemos caído dos puestos y hemos terminado con una puntuación de 33 sobre 100.

“Estamos por debajo de la media del continente americano y en una posición en el rango de todos los países, 114 de 180. Así que con eso nos podemos dar una idea de cómo estamos”, indicó.

Explicó que la medición se hace a partir de índices de otras organizaciones que ven una variedad de temas. Temas económicos, temas de desarrollo sostenible, temas de desarrollo social, temas de economía, de justicia. Detalló que estos índices se toman en cuenta, tienen que analizar a Panamá puntualmente por lo menos una cantidad de estos índices y con eso entonces se llega a una calificación. La manera en que está compuesto el índice toma en consideración una variedad de factores.

Sin embargo, a consideración de Tejeira, no todo es malo, ya que en la medición referente a la justicia sí mejoró en temas de justicia.

Pero luego, si ves temas de desarrollo y de economía, hay falta de transparencia y la corrupción está teniendo un impacto directo en esos factores y por eso la calificación vuelve a bajar.

“Lamentablemente, están utilizando la palanca de que Panamá es un país corrupto. Y bajo estos índices que nosotros publicamos podemos ver que estamos a la baja, estamos estancados en temas de corrupción y transparencia”, expresó.

Siguió explicando que el país se debilita a sí mismo frente a las acusaciones de otros cuando no se limpia la casa, o sea que, si no hay temas de corrupción a lo interno y somos transparentes con la información, entonces otros no tendrían armas para atacar el país, pero la realidad es más compleja.

“Hay cosas donde estamos mejorando, hay cosas donde estamos tomando los pasos adecuados en términos de transparencia y lucha anticorrupción, pero todavía nos falta mucho camino y hay cosas en donde estamos claramente muy mal calificados”, señaló Tejeira.

A Panamá se le compara con países como Uruguay, Canadá y Barbados, que son los mejores calificados con 76, 75 y 68, con relación al 33 de Panamá. Y luego los últimos puestos están Haití, Nicaragua y Venezuela con 16, 14 y 10.

Para Tejeira, hay una serie de normativas que se podrían mejorar y reforzar, y también estar pendientes de cuando se intenta desmejorar la normativa, como ocurrió con el caso de la ley sobre cómo podía actuar el contralor de manera a su discreción.

Destacó la figura del contralor como custodio de los fondos públicos y brindar información que necesita, por ejemplo, el Ministerio Público para poder hacer el trabajo de investigación. La aplicación de leyes que ya existen, el fortalecimiento de la ley del Antai, la ley de transparencia en sí

Recalcó que la impunidad es un factor importante en temas anticorrupción. Es decir, tú puedes tener todas las leyes del mundo en temas anticorrupción y vas a aumentar las penas para temas de corrupción. Pero si no hay juicios efectivos que lleven a condenas merecidas, obviamente, entonces no tienes una verdadera sensación de que la corrupción está siendo abordada.