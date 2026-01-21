Meduca anuncia 100% de conectividad en escuelas y rediseño curricular para 2026

Molinar reconoció que 2025 fue un año complejo para el sistema educativo, pero aseguró que los objetivos trazados se cumplieron.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se reunió con representantes de la sociedad civil en un encuentro en el que presentó los resultados de las acciones desarrolladas durante 2025 y los principales proyectos que se ejecutarán en el año lectivo 2026, con énfasis en la conectividad escolar, el rediseño curricular y la Ley Educativa.

Durante la presentación, Molinar informó que el año escolar 2026 iniciará con el 100% de acceso a internet en las 3,102 escuelas del país, de las cuales el 58% contará con fibra óptica y el 42% con conectividad satelital, lo que, según destacó, permitirá reducir brechas y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En materia académica, el Meduca anunció un paso clave en la modernización curricular, al confirmar que, tras una década sin cambios, se implementará el rediseño curricular en los programas de asignaturas de educación básica general, media académica y media profesional y técnica. Este proceso incluirá, a partir de 2026, la incorporación de dos nuevas competencias: socioemocional y emprendimiento.

La ministra también destacó los avances alcanzados en la formación docente durante 2025. Detalló que se conformaron 30 redes por especialidad, las cuales conectaron a más de 51 mil educadores a nivel nacional, promoviendo el intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Además, se desarrollaron más de 10 mil horas de capacitación docente, bajo un enfoque de formación continua.

Molinar reconoció que 2025 fue un año complejo para el sistema educativo, pero aseguró que los objetivos trazados se cumplieron.

“Esta presentación fue lo que se hizo en el 2025, que fue un año complicado, pero a pesar de eso, cuando nos sentamos a hacer la rendición de cuentas, afortunadamente, tenemos un equipo de trabajo muy sólido con el que pudimos sostener el año y nada se detuvo”, expresó.