'No habrá Calle Arriba y Calle Abajo': Ministra Molinar pide dejar la política fuera de la reforma educativa

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que el Gobierno avanza en la construcción de una nueva Ley de Educación, un proceso que —según afirmó— se desarrolla desde hace varias semanas con distintos sectores y que tendrá como prioridad el futuro de los estudiantes, por encima de presiones políticas o intereses particulares.

Durante la presentación de un informe sobre políticas y estrategias educativas, Molinar explicó que el Ministerio de Educación (Meduca) no busca reformar de manera apresurada la actual Ley Orgánica, sino construir una nueva norma, producto de consensos técnicos y sociales, aunque advirtió que no será una ley diseñada para complacer a todos.

“No queremos forzar la marcha. Las cosas las vamos a hacer bien y vamos a hacer lo que sea mejor para nuestros estudiantes. En una ley educativa nos jugamos el futuro de generaciones enteras, y con eso no se puede jugar”, sostuvo la ministra.

Molinar fue enfática al señalar que la política no debe interferir en las decisiones educativas, al tiempo que rechazó cualquier escenario de confrontación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.

“Aquí no va a haber Calle Arriba y Calle Abajo. Eso no va a pasar. En educación hay que hacer lo correcto, aunque muchas veces no nos guste”, afirmó.

Coordinación con la Asamblea Nacional

La titular de Educación confirmó que sostendrá una reunión con la Asamblea Nacional, con el objetivo de alinear los esfuerzos que se desarrollan desde el Ejecutivo con las iniciativas legislativas que avanzan en paralelo.

Explicó que el Meduca trabaja primero en la elaboración de un documento base, construido junto a diversos grupos, que luego será presentado tanto al Consejo de Gabinete como a la Asamblea Nacional, para su discusión formal.

“El derecho de nuestra juventud a una mejor educación está por encima de cualquier particularidad”, subrayó Molinar.

Debate legislativo en marcha

De forma paralela, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional anunció el inicio formal de una hoja de ruta para debatir una reforma integral al sistema educativo, proceso que se desarrollará durante este año.

El presidente de la comisión, el diputado Jorge Bloise, informó que el debate se estructurará en seis mesas de trabajo, organizadas en seis ejes temáticos, con la participación de ocho sectores con voz y voto.

Entre los temas que se abordarán están la gobernanza del sistema educativo, la calidad y equidad, la formación docente, el financiamiento, la descentralización educativa, así como la educación superior, técnica y profesional.

Bloise indicó que este proceso se acelera tras el mensaje del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien incluyó las reformas educativas como una prioridad nacional en su discurso del pasado 2 de enero.

La comisión legislativa instalará desde esta semana mesas de trabajo y un ciclo de conferencias con expertos nacionales e internacionales, con el objetivo de construir un diagnóstico integral de la Ley 47 de 1946 y sentar las bases para una legislación acorde con las necesidades actuales del país.