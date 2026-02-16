Escuelas de Panamá Norte reciben mantenimiento previo al inicio del año escolar

Panamá/A tan solo dos semanas del inicio del nuevo año escolar en Panamá, varios centros educativos de Panamá Norte están siendo intervenidos con trabajos de mantenimiento, aprovechando el periodo de vacaciones para mejorar sus instalaciones antes del retorno a las aulas.

Las jornadas de trabajo se desarrollan este lunes 16 y martes 17 de febrero, con el objetivo de que los estudiantes encuentren espacios en mejores condiciones al iniciar el calendario académico.

El ingeniero Enrique Othón, del departamento de mantenimiento del Ministerio de Educación (Meduca), explicó que las labores comenzaron desde que concluyó el periodo escolar 2025.

“Estamos trabajando desde que los estudiantes han salido de clases del 2025”, indicó.

Detalló que actualmente se ejecutan trabajos en tres centros educativos: la Escuela María La Torre, Melchor Lasso de la Vega y Monseñor Francisco Beckman.

“El día de hoy estamos trabajando en tres escuelas que son el Centro Educativo Básico General María La Torre, Centro Educativo Básico General Melchor Lasso de la Vega y Instituto Monseñor Francisco Beckmann. Actualmente son dos días de trabajo, lunes y martes de carnavales, y los trabajos que estamos realizando son pintura, remoción de techo y trabajos en general”, explicó.

El funcionario agregó que las intervenciones no se limitan únicamente a estos dos días, sino que forman parte de un plan más amplio que se ejecuta desde enero.

“Actualmente, desde lo que va del mes de enero a febrero, estamos haciendo trabajos de remoción de techo, cambios de puertas y ventanas, pintura en general a las edificaciones, tanto externa como interna, y algunos paliativos que realizamos en general”, detalló.

Estos trabajos forman parte de las adecuaciones previas al inicio del calendario escolar, buscando que la comunidad educativa —estudiantes, docentes y padres de familia— encuentre espacios más seguros y funcionales cuando se reanuden las clases.

Con la cuenta regresiva en marcha para el regreso a las aulas, las autoridades educativas reiteran que continúan los esfuerzos para mejorar las condiciones de los planteles y garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje.

Con información de Ivana Archibold.