16 de 24 ferias agropecuarias operan con patronatos vencidos, revelan en subcomisión de la Asamblea

Ciudad de Panamá, Panamá/De las 24 ferias inscritas bajo la Comisión Nacional de Ferias, 16 mantienen vencidos sus patronatos y personerías jurídicas, mientras que apenas 8 se encuentran vigentes. El dato fue revelado durante la discusión del proyecto de ley 178 en la subcomisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, encendiendo el debate sobre la necesidad de establecer un marco regulatorio claro para estas organizaciones.

El proyecto de ley 178, presentada por la diputada Patsy Lee, busca establecer el marco regulatorio general para patronatos, comisiones, programas y otras actividades similares del sector agropecuario creados por leyes o decretos, que contribuyan con la vigilancia y apoyo para el cumplimiento de funciones administrativas.

Además, plantea medidas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de aquellas actividades financiadas por el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La iniciativa se encuentra actualmente en análisis en la subcomisión presidida por el diputado Carlos Saldaña, donde participan representantes del Estado y actores vinculados a eventos feriales.

Durante la sesión, la diputada Lee puntualizó que el objetivo central es regular la creación y funcionamiento de los patronatos para garantizar transparencia y una correcta rendición de cuentas en entidades que administran eventos feriales. Asimismo, destacó que la propuesta promueve la integración de pequeños artesanos y pequeños productores, facilitando su participación en ferias sin que deban realizar aportes económicos elevados.

Por su parte, José Cabrera, de la Oficina de Seguridad Agropecuaria del MIDA, explicó que la institución ya presentó sus observaciones técnicas a la subcomisión. Planteó que parte de los aspectos contemplados en el proyecto ya están incluidos en el nuevo decreto de ferias, particularmente en lo referente a la escogencia de patronatos y sus personerías jurídicas.

Cabrera señaló que, de las 24 ferias inscritas bajo la comisión nacional de ferias, 16 mantienen vencidos sus patronatos y sus personerías jurídicas y solo 8 estaban vigentes.

Cabrera detalló que, gracias a ese nuevo decreto, ocho patronatos han renovado su personería jurídica y se trabaja actualmente en la regularización de los demás.

En la jornada también estuvieron presentes representantes de la Cámara Junior de Chiriquí, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y del Patronato de la Feria de David, quienes aportaron sus puntos de vista al debate.

La discusión del proyecto 178 continúa en la subcomisión.