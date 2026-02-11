Año Escolar 2026: Meduca anuncia que se seleccionaron a 3,150 maestros y profesores

De acuerdo con el comunicado, “los educadores cuyos nombres aparecen en la lista de seleccionados, deberán tomar posesión de su cargo del 19 al 25 de febrero del año en curso”. Quienes no se presenten perderán automáticamente el cargo y no serán considerados para otro nombramiento durante el presente año escolar, advirtió el Meduca.

Panamá/Un total de 3,150 maestros y profesores fueron seleccionados como parte de los resultados del “Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2026”, informó el Ministerio de Educación (Meduca).

La entidad comunicó oficialmente la culminación del proceso de selección, realizado de conformidad con la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación y el Decreto Ejecutivo 56 del 10 de octubre de 2025.

Ahora, los docentes seleccionados deberán formalizar su nombramiento en los próximos días. De acuerdo con el comunicado, “los educadores cuyos nombres aparecen en la lista de seleccionados, deberán tomar posesión de su cargo del 19 al 25 de febrero del año en curso”, en la Dirección Regional de Educación correspondiente a su centro educativo asignado.

El Meduca también advirtió que “aquellos que no se presenten en este período, perderán automáticamente el cargo y no serán considerados para otro nombramiento durante el presente año escolar”, por lo que hizo un llamado a cumplir con el calendario establecido.

El calendario escolar 2026 arrancará oficialmente el 23 de febrero con la organización docente, mientras que “los nuevos educadores seleccionados en este concurso iniciarán labores en su centro educativo a partir del 2 de marzo de 2026”.

Para formalizar su toma de posesión, los docentes deberán presentar la documentación requerida, previamente cargada en la página web institucional, incluyendo copia de cédula, certificados de salud física y mental, y el certificado de información y antecedentes personales expedido por la Dirección de Investigación Judicial.