Meduca asegura que la mayoría de escuelas intervenidas están listas para el inicio del año escolar 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) informó que gran parte de las escuelas intervenidas durante el verano ya están preparadas para recibir a los estudiantes en el inicio del año escolar 2026, programado para el próximo 2 de marzo. Los trabajos, que han contado con un presupuesto de 1.8 millones de dólares, forman parte de un plan de mantenimiento continuo que busca mejorar la infraestructura educativa a nivel nacional.

Durante un recorrido por las obras de remodelación de la Escuela José Agustín Arango de Betania, el director de Mantenimiento de Meduca, Héctor Brancas, explicó que este plan de verano incluía inicialmente 730 escuelas y que hasta la fecha se han intervenido casi 600. “Hemos realizado trabajos de mantenimiento específicos, como techos, plomería y electricidad. Este es un plan continuo, no limitado únicamente al verano, sino distribuido durante todo el año”, señaló Brancas.

La directora de la escuela José Agustín Arango, Claribel Cedeño, destacó los cambios realizados en la institución, que cuenta con 75 años de historia: “Nuestra escuela antes estaba bastante deteriorada. Ya databa de 75 años al servicio de la educación panameña y, por ende, pues había muchas inconsistencias dentro de la infraestructura".

Tarcila Soane, directora de Proyectos del Meduca, dijo que se hizo una evaluación integral, se levantaron paredes, renovaron el techo, cambiaron ventanas, puertas e instalaron abanicos.

Sin embargo, Meduca también confirmó que algunas escuelas no iniciarán clases en sus salones habituales porque las obras aún no concluyen. Entre ellas se encuentran la Escuela Elena Chávez de Piñate, en Juan Díaz, y Gran Bretaña, en Pedregal, ubicadas en Panamá Este.

Con estas intervenciones, las autoridades buscan garantizar que los estudiantes cuenten con espacios adecuados y seguros para iniciar el año escolar, reafirmando el compromiso del Ministerio con la educación y la infraestructura escolar en todo el país.

Con información de Nicanor Alvarado