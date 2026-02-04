Más de 40 mil docentes se capacitan para implementar la nueva transformación curricular

Uno de los principales ejes del nuevo enfoque es el uso de estrategias didácticas activas, que priorizan el aprendizaje práctico por encima de la memorización.

Más de 40 mil docentes de todo el país iniciaron este lunes un proceso de capacitación nacional que se extenderá del 2 al 13 de febrero, como parte del avance de la transformación curricular impulsada por el Ministerio de Educación (Meduca), con miras al inicio del año escolar 2026.

La viceministra de Educación, Agnes De Cotes, explicó que las jornadas se desarrollan en 156 centros escolares a nivel nacional y forman parte de un rediseño curricular que será validado durante todo el año 2026 directamente en las aulas, permitiendo que los docentes pongan en práctica contenidos que no habían sido revisados de forma integral en más de una década.

De acuerdo con De Cotes, aunque algunas asignaturas como español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales habían recibido actualizaciones parciales hasta noveno grado, el proceso actual busca una revisión completa, incorporando competencias clave como emprendimiento, tecnología, inteligencia artificial y habilidades socioemocionales.

La viceministra detalló que los contenidos que hoy analizan los docentes fueron elaborados por más de 500 educadores, a través de talleres liderados por la Dirección Nacional de Currículum, y nutridos con aportes de docentes, estudiantes, padres de familia, universidades y el sector empresarial, quienes coincidieron en la necesidad de modernizar tanto los contenidos como las estrategias de enseñanza.

Uno de los principales ejes del nuevo enfoque es el uso de estrategias didácticas activas, que priorizan el aprendizaje práctico por encima de la memorización. “Si el estudiante hace, aprende para la vida”, subrayó De Cotes, al destacar que la planificación docente ahora debe equilibrar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

El proceso de capacitación es facilitado por los propios docentes. Meduca cuenta con 1,248 facilitadores a nivel nacional, preparados durante 2025, lo que permitió ampliar aulas y garantizar la cobertura del programa en todo el país.

Otro de los pilares del rediseño curricular es el fortalecimiento de la competencia socioemocional, considerada una de las principales debilidades detectadas tras la pandemia. Según la viceministra, esta competencia no se abordará como una materia independiente, sino integrada en la planificación diaria del docente, desde la forma de recibir al estudiante hasta el desarrollo de los contenidos.

De Cotes indicó además que ya fueron revisados y actualizados los perfiles de egreso de todos los niveles, lo que permitirá al docente tener claridad sobre el estudiante que recibe al inicio del año y el que debe entregar a la sociedad al finalizarlo. Entre los cambios más notorios, mencionó transformaciones profundas en matemáticas y la integración transversal de la inteligencia artificial y la tecnología en todas las asignaturas.

La transformación también apuesta por la interdisciplinariedad, promoviendo proyectos de aprendizaje que articulen materias como español, matemáticas y ciencias, para que el estudiante perciba el conocimiento de forma integrada y no fragmentada.

El Meduca espera que este proceso de capacitación siente las bases para que los cambios curriculares comiencen a reflejarse de manera progresiva en el año escolar 2026, con un modelo educativo más actualizado, inclusivo y acorde a las necesidades de los estudiantes panameños.