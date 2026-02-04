Arrancan obras de construcción del nuevo Instituto Oncológico en la Ciudad de la Salud

De acuerdo con lo establecido, el plazo contractual del proyecto es de 29 meses , aunque la empresa ha manifestado el compromiso de concluir la obra antes de los 24 meses , lo que, según las autoridades, se refleja en el rápido inicio de los trabajos.

Ciudad de Panamá/Las obras de construcción del nuevo edificio Instituto Oncológico Nacional (ION) en la Ciudad de la Salud iniciarán este miércoles 4 de febrero, con una inversión que supera los 70 millones de dólares.

El proyecto estará ubicado frente al Hospital de Cancerología y consistirá en una torre de nueve pisos, que contará con más de 50 consultorios de consulta externa, áreas para quimioterapia, salas de hospitalización, servicios diagnósticos, farmacia, así como una torre de estacionamientos destinada tanto para pacientes como para el personal.

La obra será desarrollada por la constructora Rigaservices, responsable del proyecto Ciudad de la Salud, bajo una adenda, lo que permitió agilizar el proceso de aprobación. Así lo explicó Marcos Young, director nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), quien indicó que esta modalidad permitió avanzar con mayor rapidez.

Señaló que otras estructuras contempladas dentro de la Ciudad de la Salud sí deberán pasar por el proceso de licitación regular.

De acuerdo con lo establecido, el plazo contractual del proyecto es de 29 meses, aunque la empresa ha manifestado el compromiso de concluir la obra antes de los 24 meses, lo que, según las autoridades, se refleja en el rápido inicio de los trabajos.

Puede leer: La OMS afirma que cerca de 4 de cada 10 cánceres están ligados a factores evitables

Young detalló que se trata de un proyecto "llave en mano", lo que implica que el Instituto Oncológico Nacional será entregado totalmente equipado. Además, el contrato incluye el equipamiento completo del anexo del Hospital de Especialidades Pediátricas, específicamente el área de urgencias.

En cuanto al recurso humano, explicó que no será necesario contratar personal adicional, ya que el diseño del proyecto contempla el traslado del personal que actualmente labora en las instalaciones de Ancón, incluyendo los servicios de patología y citología. Precisó que el personal de quirófanos y cuidados intensivos continuará operando en las instalaciones actuales.

Young confirmó que el Instituto Oncológico Nacional de Ancón continuará funcionando una vez entre en operación el nuevo hospital, lo que permitirá una mejor distribución de la atención. La consulta externa se concentrará en la Ciudad de la Salud, mientras que los procedimientos quirúrgicos y otros servicios se mantendrán en Ancón. La radioterapia se ofrecerá en ambas sedes y la quimioterapia se centralizará en el nuevo instituto.

Young explicó que el actual Hospital de Cancerología fue diseñado originalmente como una unidad especializada en radioterapia, con cuatro aceleradores lineales, y destacó el modelo de integración que ha permitido optimizar el uso del personal y los horarios de atención.

Una vez sea inaugurado, detalló que los servicios oncológicos se brindan sin distinción entre pacientes asegurados y no asegurados, en el marco del convenio de atención conjunta, subrayando que esta obra representa un paso clave hacia una mayor integración de los servicios de salud en el país.

Cáncer en aumento

De acuerdo con Alex González, asesor del Ministerio de Salud, en Panamá, entre cinco y siete personas fallecen cada día a causa del cáncer, una realidad que mantiene a esta enfermedad como uno de los principales desafíos del sistema de salud.

Históricamente, los tipos de cáncer que más atención demandan en el país son el de próstata, mama y cervicouterino. No obstante, en los últimos años se ha registrado un incremento de casos de cáncer de estómago y de colon en determinadas áreas del territorio nacional, una tendencia preocupante.

Explicó que este comportamiento está asociado a diversos factores, entre ellos los estilos de vida, los componentes genéticos y los hábitos alimenticios, los cuales influyen directamente en el desarrollo de la enfermedad.

En cuanto a la atención médica, detalló que en el ION se atienden entre 6 mil y 7 mil casos mensuales y más de 60 mil anuales, y, por ejemplo, en 2025, se registraron alrededor de 5 mil atenciones de quimioterapia en Veraguas y unas 7 mil en el área de Los Santos, lo que evidencia la alta demanda de estos servicios especializados que se han descentralizado.

El asesor del Minsa reconoció que el país enfrenta un déficit de especialistas oncólogos, aunque destacó avances importantes en la formación de recurso humano. Indicó que actualmente se están formando radiooncólogos en Panamá, cuando anteriormente los profesionales debían salir al extranjero para capacitarse en esta especialidad.

También le puede interesar: