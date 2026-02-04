Panamá pondrá en marcha el Campeonato Nacional de Ajedrez por Categorías Impares 2026

El evento se realizará con el objetivo de coronar a nuevos campeones y fomentar la disciplina.

Panamá/La Federación Panameña de Ajedrez (FPA) anuncia oficialmente la celebración del Campeonato Nacional por Categorías Impares 2026, el evento juvenil más esperado del calendario técnico, que se llevará a cabo del 26 de febrero al 1 de marzo en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

El torneo está diseñado para reunir a los mejores talentos infantiles y juveniles del país, compitiendo en las categorías Sub-07, Sub-09, Sub-11, Sub-13 y Sub-17.

Esta cita no solo busca coronar a los campeones nacionales, sino también fomentar la disciplina, el pensamiento estratégico y el espíritu deportivo entre las nuevas generaciones de ajedrecistas panameños.

Luis Esquivel Gólcher, presidente de la Federación Panameña de Ajedrez, destacó la importancia de este encuentro para el crecimiento del nivel competitivo en el país.

"Invitamos a todos los clubes y jóvenes atletas de Panamá a ser parte de esta gran fiesta del ajedrez. Nuestro objetivo es seguir masificando este deporte y elevar el nivel técnico de nuestros jugadores", señaló Esquivel Gólcher.

Debido a la alta demanda y para garantizar la excelencia organizativa, el evento contará con cupos limitados para 300 jugadores. Los interesados deben asegurar su participación a la brevedad posible a través del portal oficial.

Beneficios del ajedrez

El ajedrez tiene muchísimos beneficios para niños y adolescentes, tanto a nivel académico como personal y emocional. Te los resumo de forma clara:

Desarrollo cognitivo

Mejora la concentración y la atención : una partida exige foco sostenido.

: una partida exige foco sostenido. Fortalece la memoria (visual y lógica).

(visual y lógica). Estimula el pensamiento lógico y matemático .

. Desarrolla la capacidad de análisis y planificación (pensar varios pasos adelante).

(pensar varios pasos adelante). Fomenta la creatividad, al buscar soluciones nuevas a los problemas del tablero.

Impacto en el aprendizaje

Ayuda a mejorar el rendimiento escolar , especialmente en matemáticas y lectura.

, especialmente en matemáticas y lectura. Enseña a resolver problemas de forma estructurada .

. Refuerza hábitos de estudio como la paciencia y la constancia.

Desarrollo emocional y social

Enseña a tomar decisiones y asumir consecuencias .

. Trabaja la tolerancia a la frustración (ganar y perder).

(ganar y perder). Fomenta el autocontrol y la disciplina .

. Refuerza la autoestima , especialmente cuando el niño progresa.

, especialmente cuando el niño progresa. Promueve valores como el respeto, la honestidad y el juego limpio.

Habilidades sociales

Favorece la socialización en clubes, escuelas y torneos.

en clubes, escuelas y torneos. Enseña a respetar turnos y normas .

. Ayuda a comunicarse y competir de manera sana.

Beneficios a largo plazo

Forma jóvenes más reflexivos, pacientes y estratégicos .

. Reduce el uso excesivo de pantallas con una actividad intelectual saludable.

Puede convertirse en una afición de por vida o incluso en una carrera deportiva.

