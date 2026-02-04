Béisbol Juvenil 2026| Resultados del martes 3 de febrero, estado de las series y próximos partidos de la Ronda de Ocho del campeonato nacional

Sintoniza el cuarto partido de la serie entre Panamá Oeste y Herrera, el miércoles 4 de febrero a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Un equipo clasificado y tres partidos reñidos fueron los aspectos a resaltar en la quinta jornada de la Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

A continuación hacemos un compendio de lo ocurrido en los cuatro juegos realizados el martes 3 de febrero de 2026.

Panamá Metro 3-4 Panamá Este

Los 'Potros' de Panamá Este se reivindicaron al superar a los 'Metrillos' en el tercer juego de una serie cuya única sede es el estadio Rod Carew.

Jean Rivera fue el lanzador ganador luego de una salida de cuatro episodios y un tercio en los que permitió cuatro imparables y una carrera con cinco ponches propinados. En tanto Reynaldo González se apuntó el descalabro.

Alejandro Fanovich conectó un hit en tres turnos y empujó dos carreras por Panamá Este. Joey Wood de 3-1 con una anotada y una impulsada, Nelson Bonilla de 3-1 con una anotada y Adrián Fuentes de 3-1 con una anotada.

Por Panamá Metro, Christian Andrión de 4-2 con una carrera anotada. Caleb Rivera de 2-1 con dos empujadas y Junior Saldaña de 1-1 con una remolcada.

Chiriquí 3-1 Los Santos

Los chiricanos se colocaron a un paso de la clasificación a las semifinales tras vencer a los santeños en el cuarto encuentro de la serie que se realizó en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

El conjunto del 'Valle de la Luna' rompió un empate parcial a una anotación por bando con dos carreras en la parte alta del noveno episodio.

El colectivo santeño llenó las bases en el tramo bajo de la novena entrada, pero no pudo concretar la remontada.

Jaffeth Flores recibió un hit, dio un ponche y cuatro bases por bolas en dos episodios para llevarse la victoria. Fray Gutiérrez sufrió la derrota.

Abdiel Hernández pegó de 4-2 con una carrera anotada por Chiriquí. Hilder Miranda de 2-1 con una anotada y Daffir Núñez de 3-1 con una remolcada.

Por Los Santos, Darian García de 4-3. Johan Vigil de 4-2 con una carrera anotada y José Palomino de 5-2.

👉Suscríbete AQUÍ a nuestro canal de YOUTUBE y profundiza con nosotros👈

Al suscribirte, activas las notificaciones (🔔) y te aseguras de no perderte ningún contenido. ¡Porque el deporte se vive con más intensidad cuando se comprende en profundidad!

El elenco coclesano se convirtió en el primer equipo clasificado a las semifinales al derrotar a los occidentales por abultamiento de carreras en siete episodios en el cuarto partido de la serie que se realizó en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Joiser González toleró cinco inatrapables y recetó cuatro ponches en siete episodios para quedarse con el triunfo. La derrota fue para Santiago Corella.

Lucas López pegó de 4-3 con una carrera anotada y dos empujadas por Coclé.

Los 'Vaqueros' de Oeste venció a los herreranos en el tercer partido de su serie disputado en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Abdiel Castillo permitió cuatro inatrapables y una carrera, dio tres ponches y cuatro bases por bolas en seis episodios para ser el lanzador ganador. Rogelio Jaén se quedó con la derrota

Edward Delgado bateó de 4-2 y empujó dos carreras por Panamá Oeste.

Estado de las series

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

Récord: Panama Oeste lidera la serie 2-1

Resultado

Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste

Herrera 4-3 Panamá Oeste Juego 2: Herrera 2-3 Panamá Oeste (Finalizado en 10 episodios)

Herrera 2-3 Panamá Oeste (Finalizado en 10 episodios) Juego 3: Panamá Oeste 3-1 Herrera

(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este

Récord: Panamá Metro lidera la serie 2-1

Resultado

Juego 1: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Panamá Este 1-4 Panamá Metro Juego 2: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Panamá Este 1-4 Panamá Metro Juego 3: Panamá Metro 3-4 Panamá Este

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Récord: Coclé gana la serie 4-0

Resultados

Juego 1: Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios)

Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios) Juego 2: Chiriquí Occidente 4-5 Coclé

Chiriquí Occidente 4-5 Coclé Juego 3: Coclé 4-1 Chiriquí Occidente

Coclé 4-1 Chiriquí Occidente Juego 4: Coclé 10-0 Chiriquí Occidente (Finalizado en 7 episodios)

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

Récord: Chiriquí lidera la serie 3-1

Resultados

Juego 1: Los Santos 1-4 Chiriquí

Los Santos 1-4 Chiriquí Juego 2: Los Santos 1-6 Chiriquí

Los Santos 1-6 Chiriquí Juego 3: Chiriquí 5-6 Los Santos

Chiriquí 5-6 Los Santos Juego 4: Chiriquí 3-1 Los Santos

Próximos partidos

La sexta jornada de la Ronda de Ocho se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero con estos partidos:

Panamá Oeste vs Herrera (Estadio Claudio Nieto/ Juego 4/ Transmite TVMAX )

) Panamá Metro vs Panamá Este (Estadio Rod Carew/ Juego 4)

Chiriquí vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández/ Juego 5)

Todos los juegos iniciarán a las 7:00 p.m.