Béisbol Juvenil 2026 resultado| Coclé pasa a semifinales al completar la barrida a Chiriquí Occidente

Panamá/Coclé se convirtió en el primer equipo clasificado a las semifinales del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil al derrotar este martes a Chiriquí Occidente por abultamiento de carreras en siete episodios, 10 por 0, en el cuarto partido de la serie que ambos equipos disputaron en la Ronda de Ocho del certamen.

El marcador se abrió rápidamente en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles. Un sencillo de Aníbal Sánchez y otro de Lucas López produjeron las tres primeras carreras del equipo coclesano en la parte alta del primer episodio. El ataque continuó con tres anotaciones en la cuarta entrada.

En el sexto episodio, Jeykol De León conectó un triple remolcador de dos carreras. Posteriormente, Ricardo Acosta y Johanel Roa fabricaron las dos anotaciones que sellaron el abultamiento de carreras con imparables.

Joiser González exhibió control en su presentación monticular de siete entradas por el elenco coclesano. Durante esa apertura, toleró cinco inatrapables y recetó cuatro ponches para quedarse con el triunfo.

Santiago Corella cargó con la derrota en una labor de tres episodios y un tercio en los que toleró cuatro inatrapables y seis anotaciones.

Lucas López conectó tres hits en cuatro turnos con una carrera anotada y dos empujadas por Coclé. Johanel Roa de 3-2 con una anotada y una impulsada, Adrián De Gracia de 3-1 con dos anotadas y Jeykol De León de 4-1 con una anotada y dos remolcadas.

Por Chiriquí Occidente, Oriel Carreño de 3-2. Luis Espinoza, Jonathan Ramos y Haiján Hernández de 3-1 cada uno.

Coclé gana la serie por 4 victorias sin derrotas y enfrentará en las semifinales al ganador de la serie de Ronda de Ocho que disputan Chiriquí y Los Santos.

Resumen de la serie

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Récord: Coclé gana la serie 4-0

Resultados