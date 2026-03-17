Un año después de la reforma: Seguro Social reporta pagos al día, combate irregularidades y contratación de médicos extranjeros

El director de la CSS, Dino Mon, destacó que uno de los principales logros ha sido la estabilidad en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que —según dijo— estuvo cerca del colapso.

Ciudad de Panamá, Panamá/A un año de la aprobación de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), las autoridades aseguran que el sistema comienza a mostrar signos de recuperación, sobre todo en el pago oportuno de pensiones y en el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.

El director de la CSS, Dino Mon, destacó que uno de los principales logros ha sido la estabilidad en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que —según dijo— estuvo cerca del colapso. Actualmente, las pensiones se están pagando de manera puntual, apoyadas por una transferencia estatal inicial de 960 millones de dólares contemplada en la reforma.

El funcionario también subrayó avances en materia de transparencia. Indicó que, en el último año, se han presentado más de 1,200 denuncias por irregularidades, incluyendo retención indebida de cuotas, malversación de fondos y pensiones fraudulentas. Estas acciones, dijo, han permitido iniciar procesos judiciales y fortalecer la rendición de cuentas dentro de la institución.

En el ámbito económico, Mon reconoció una disminución de al menos 6,000 cotizantes a finales de 2025, asociada a la pérdida de empleos en sectores como el bananero. No obstante, aseguró que durante 2026 ya se observa una recuperación, impulsada por la reactivación de actividades productivas y la generación de más de 130,000 contratos laborales el año anterior.

El director explicó que la reforma también introduce un cambio estructural en el sistema de pensiones, pasando de un modelo de reparto a uno basado en el ahorro individual. Este esquema, afirmó, busca garantizar la sostenibilidad ante el envejecimiento de la población y la baja relación entre cotizantes y jubilados.

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En paralelo, la entidad promueve el uso de herramientas digitales como “Mi Caja Digital”, que permite a los asegurados verificar sus aportes y proyectar su futura jubilación. Sin embargo, reconoció que la participación ciudadana en estas plataformas ha disminuido tras el interés inicial, por lo que reiteró el llamado a la población a informarse sobre su situación previsional.

Otro de los retos señalados es la alta informalidad laboral, que supera las 800,000 personas fuera del sistema. En respuesta, la CSS trabaja en mecanismos para incorporar a trabajadores independientes mediante plataformas digitales que faciliten su afiliación y acceso tanto a pensiones como a servicios de salud.

En cuanto a los servicios médicos, el funcionario admitió fallas recientes en el abastecimiento de medicamentos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión. Atribuyó la situación a problemas de inventario y al incumplimiento de proveedores, aunque aseguró que ya se están realizando compras de emergencia para normalizar el suministro en todo el país.

Asimismo, informó sobre el desarrollo de nuevas plataformas como “Mi Farma Digital” y “Mi Receta Digital”, que permitirán a los usuarios consultar la disponibilidad de medicamentos en tiempo real. Estas herramientas dependen de la implementación completa de un nuevo sistema de inventario a nivel nacional.

Contrataciones

En materia de recursos humanos, Mon indicó que persisten vacantes de médicos especialistas en el interior del país, pese a múltiples convocatorias. Ante la falta de respuesta local, la institución evalúa la contratación de profesionales extranjeros para cubrir al menos 71 plazas. Finalmente, el director reiteró que las reformas buscan mejorar la atención al asegurado y garantizar la sostenibilidad del sistema. “Este será un año de cambios que deben reflejarse en resultados concretos para la población”, afirmó.