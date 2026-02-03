EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Panamá Oeste vs Herrera: juego 3 de la serie de ronda de ocho del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La actividad en la Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se intensifica este martes con cuatro partidos programados. Uno de ellos es el tercero de la serie entre Panamá Oeste y Herrera que se realiza en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo y que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de este encuentro han sido anunciadas y las presentamos a continuación.

Lo que en un principio se pensaba que sería una serie de un solo lado, ha sido todo lo contrario. Prueba de ello es que ambos equipos tienen una victoria en dos partidos cuyos resultados han sido por diferencia de una carrera.

El primer encuentro se realizó el sábado 31 de enero y los herreranos remontaron una desventaja de dos carreras para llevarse el triunfo por 4 a 3.

Un día después, el domingo 1 de febrero, los 'Vaqueros' de Oeste necesitaron de 10 entradas para salir airosos, por 3 carreras a 2. Esto tras nueve episodios sin anotaciones en los que el pitcheo predominó.

Sigue las acciones de este encuentro mediante este minuto a minuto. Además tendremos informes de lo que ocurra en los siguientes encuentros:

Panamá Metro vs Panamá Este (Estadio Rod Carew/ Juego 3)

Coclé vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses/ Juego 4)

Chiriquí vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández/ Juego 4)

Así van las series

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

Récord: Serie empatada 1-1

Resultado

Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste

Herrera 4-3 Panamá Oeste Juego 2: Herrera 2-3 Panamá Oeste (Finalizado en 10 episodios)

(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este

Récord: Panamá Metro lidera la serie 2-0

Resultado

Juego 1: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Panamá Este 1-4 Panamá Metro Juego 2: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Récord: Coclé lidera la serie 3-0

Resultados

Juego 1: Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios)

Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios) Juego 2: Chiriquí Occidente 4-5 Coclé

Chiriquí Occidente 4-5 Coclé Juego 3: Coclé 4-1 Chiriquí Occidente

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

Récord: Chiriquí lidera la serie 2-1

Resultados

Juego 1: Los Santos 1-4 Chiriquí

Los Santos 1-4 Chiriquí Juego 2: Los Santos 1-6 Chiriquí

Los Santos 1-6 Chiriquí Juego 3: Chiriquí 5-6 Los Santos

👉Suscríbete AQUÍ a nuestro canal de YOUTUBE y profundiza con nosotros👈

Al suscribirte, activas las notificaciones (🔔) y te aseguras de no perderte ningún contenido. ¡Porque el deporte se vive con más intensidad cuando se comprende en profundidad!

Jornada anterior

Chiriquí 5-6 Los Santos

Darian García conectó un imparable, en la parte baja del noveno episodio, que impulsó la carrera que le dio el triunfo a los santeños sobre los chiricanos en el tercer partido de su serie en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

Con la pizarra empatada a cinco anotaciones, el conjunto local metió presión a la defensa chiricana en el noveno capítulo. La entrada comenzó cuando José Palomino es golpeado y llega a la primera base. Luego avanzó a la segunda almohadilla mediante un sacrificio de Carlos Wilson.

Posteriormente, Edgar Frías alcanzó la inicial luego de un lanzamiento descontrolado tras cantarse el tercer strike. Esto dejó todo listo para que García conectara el incogible decisivo en dirección al jardín central.

Carlos Gaitán permitió cinco imparables y tres carreras, propinó tres ponches y una base por bola en un relevo de seis episodios y dos tercios para acreditarse la victoria. La derrota se la acreditó Joseph Delgado.

José Palomino conectó dos hits en tres turnos y anotó una carrera por Los Santos. Darian García de 4-2 con una anotada y una empujada y Maykel Mendoza de 3-2 con una anotada.

Por Chiriquí, Joel Rodríguez de 3-3 con dos carreras anotadas y una impulsada. Hilder Miranda de 3-1 con una anotada y Henry Pinzón de 5-2 con una anotada y una remolcada.

Coclé 4-1 Chiriquí Occidente

La 'Leña Roja' coclesana se coloca a una victoria de la clasificación a las semifinales tras imponerse a los occidentales en el tercer juego de su serie disputado en el estadio Glorias Deportivas Baruenses.

Un elevado de sacrificio de Aníbal Sánchez produjo la primera carrera de los coclesanos, en la parte alta del primer episodio que fue anotada por Jaime Escudero. Después amplió la ventaja en la segunda entrada con un incogible remolcador de Jeykol De León.

Un inatrapable productor de dos carreras de Aníbal Sánchez aumentó la diferencia de los coclesanos en el cuarto episodio a cuatro carreras hasta que los occidentales descontaron en el octavo inning por medio de un hit remolcador de Jeremy Gómez.

Christian González se acreditó la victoria en una faena de ocho episodios en los que recibió seis inatrapables y una anotación con 11 ponches y una base por bola. Mientras que el descalabro fue para Darvin Santos.

Jeykol De León bateó de 4-3 con una carrera anotada y una empujada por Coclé. Jaime Escudero de 4-2 con una anotada y Aníbal Sánchez de 4-1 con tres remolcadas.

Por Chiriquí Occidente, Luis Espinoza y Jonathan Ramos de 4-2 cada uno. Oriel Carreño de 3-1 con una anotada y Jeremy Gómez de 3-1 con una empujada.