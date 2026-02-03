El FC Barcelona presenta candidatura del Camp Nou para la final de la Champions League 2029

El Camp Nou continúa en plena renovación para ampliar la grada hasta los 105.000 espectadores.

Barcelona, España/El FC Barcelona confirmó este martes que presentará su candidatura para que el Camp Nou albergue la sede de la final de la Liga de Campeones de 2029.

El Barça "expresa formalmente su voluntad de participar, conjuntamente con el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, en el proceso inicial de candidatura para la organización de la Final de la Champions League del año 2029", señaló el club catalán en un comunicado.

La entidad azulgrana propondrá "la ciudad de Barcelona como posible sede del evento y el Spotify Camp Nou como estadio propuesto, condicionado a la correspondiente homologación y aprobación por parte de la UEFA, y con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en calidad de anfitriona y coorganizadora", prosiguió la nota.

El Camp Nou continúa en plena renovación para ampliar la grada hasta los 105.000 espectadores y se prevé que las obras terminen en su totalidad en 2028, un año antes de la final.

Además, el 2029 tiene otro aliciente: se cumplirán treinta años de la última final de la Liga de Campeones que se disputó en el coliseo azulgrana.

Entonces, el 26 de mayo de 1999, el Manchester United se impuso en un dramático partido por 2-1 al Bayern Múnich, con una remontada en los últimos minutos.

