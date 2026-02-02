Liga española | Conoce a los máximos goleadores y qué equipos están en zona de descenso

Mbappé domina la tabla de goleadores con 22 tantos mientras Rayo Vallecano, Levante y Real Oviedo luchan por salir de la zona de descenso en LaLiga.

Panamá/La Liga Española vive un momento vibrante tanto en la tabla de goleadores como en la tabla de posiciones, donde los grandes clubes pelean por el título mientras otros luchan por salir de la zona de descenso en una temporada marcada por goles, emociones y contrastes en ambos extremos de la clasificación.

Otras noticias: Lamine Yamal FC Barcelona: Resurrección y cifras récord en 2026 - Goles, asistencias y comparativa con Maradona

Mbappé lidera la carrera por el Pichichi

Otras noticias: LaLiga| Real Madrid vs Rayo Vallecano: Los 'Merengues' le siguen el paso al Barcelona por penal de Mbappé

El gran protagonista en el rubro ofensivo es el delantero francés Kylian Mbappé, quien comanda la tabla de goleadores de LaLiga con 22 goles defendiendo la camiseta del Real Madrid. Su aporte ha sido determinante para que los merengues se mantengan en la pelea directa por el liderato, demostrando contundencia tanto en jugada como desde el punto penal.

En el segundo escalón aparece Vedat Muriqi del Mallorca, con 15 anotaciones, consolidándose como la principal referencia ofensiva de su equipo. El podio lo completa Ferran Torres del Barcelona, con 12 goles, siendo uno de los pilares en la ofensiva blaugrana durante la campaña.

También destacan nombres como Lamine Yamal y Robert Lewandowski en el Barcelona, Ante Budimir en Osasuna y figuras del Atlético de Madrid como Julián Álvarez y Antoine Griezmann, quienes siguen aportando en la lucha por los primeros puestos de la clasificación.

Otras noticias: Champions League resultados del sorteo de playoffs, sorpresa para el Real Madrid

Barcelona manda en la tabla de posiciones

Otras noticias: Justicia brasileña prohíbe a Botafogo vender jugadores por conflicto con John Textor

En la parte alta de la tabla de posiciones de LaLiga, el Barcelona se mantiene como líder con 55 puntos, seguido muy de cerca por el Real Madrid con 54 unidades, lo que anticipa un cierre de temporada lleno de tensión en la lucha por el campeonato. El tercer lugar es para el Atlético de Madrid con 45 puntos, mientras que Villarreal y Betis completan los cinco primeros puestos.

Zona de descenso: tres clubes en alerta máxima

La situación es muy distinta en el fondo de la clasificación, donde tres equipos ocupan actualmente la temida zona de descenso. En el puesto 18 se encuentra el Rayo Vallecano con 22 puntos, seguido por el Levante en la casilla 19 con 18 unidades, y en el último lugar aparece el Real Oviedo, que apenas suma 16 puntos tras 22 jornadas disputadas.

Estos clubes están obligados a reaccionar en las próximas fechas si quieren mantenerse en la Primera División, ya que la diferencia con los equipos que marcan la permanencia es mínima y cada punto puede ser decisivo.

Con figuras brillando en la tabla de goleadores y una cerrada pelea tanto por el título como por la salvación, la Liga Española continúa ofreciendo un espectáculo de alto nivel, donde cada jornada puede cambiar el rumbo de la temporada en la parte alta y baja de la clasificación.

Otras noticias: Michael Amir Murillo reaccionó en sus redes sociales luego de su situación en Olympique Marsella