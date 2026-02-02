Lamine Yamal FC Barcelona: Resurrección y cifras récord en 2026 - Goles, asistencias y comparativa con Maradona

La resurrección de Yamal se empezó a notar a mediados de enero cuando su equipo eliminó al Racing Santander de la Copa en el Sardinero .

Madrid, España/Lamine Yamal ha vuelto. Tras un inicio de curso complicado, el extremo español está recuperando su mejor versión en un momento clave de la temporada que ha hecho relanzar las aspiraciones del FC Barcelona ahora que se acerca el momento de pelear por títulos.

Una pubalgia que sufrió a principios del curso y que lo mermó físicamente parece haberse quedado atrás como demuestra su rendimiento: en los últimos cinco encuentros, el jugador ha anotado cuatro goles y dado tres asistencias.

El trabajo que Yamal ha llevado a cabo durante los pasados meses ha desembocado en un estado de forma superlativo, que lo aúpa de nuevo como pieza esencial en el engranaje del equipo de Hansi Flick, que disputará el martes los cuartos de Copa del Rey ante el Albacete.

El sábado pasado, en la victoria frente al Elche por 3-1 en el Martínez Valero, el atacante catalán exhibió otra majestuosa actuación con un tanto, el tercero en tres partidos seguidos.

Pero, esa puntería en feudo ilicitano fue acompañada por recortes imprevisibles, controles estratosféricos y magníficos pases con los que el futbolista habituó a los aficionados el pasado curso.

"Es importante para el equipo, para el club y para todo el mundo. Creo que aún es joven para mejorar más, tiene potencial. Hoy ha sido muy importante para nosotros y para el equipo", declaró Flick el sábado en rueda de prensa posterior.

"Me gusta hablar del equipo, pero hoy sí ha estado un poco mejor que el resto y es muy importante que juegue a este nivel y tenga esta conexión con el equipo", destacó el preparador alemán sobre el jugador, que ya suma 13 goles y 13 asistencias en 28 partidos, cerca de los 18 tantos y 25 pases de gol en 55 enfrentamientos el curso anterior.

- Doble dígitos -

La resurrección de Yamal se empezó a notar a mediados de enero cuando su equipo eliminó al Racing Santander de la Copa en el Sardinero.

El delantero sentenció el boleto del Barça a cuartos con el 2-0 en tiempo de descuento y se convirtió además en el jugador en lograr doble dígitos: diez asistencias y diez asistencias esta campaña.

Tres días más tarde, el de Mataró no pudo impedir la derrota 2-1 frente a la Real Sociedad, pero asistió a Marcus Rashford en el empate. Después, marcó un tanto en la victoria de su equipo al Oviedo (3-0) en el Camp Nou.

El miércoles, ante el Copenhague en Champions, que se saldó en triunfo culé (4-1) en campo propio, volvió a sonreír con un gol y una asistencia, lo que provocó los elogios de su entrenador.

"No sólo ha crecido en ataque, sino también en su trabajo defensivo", dijo Flick, mientras que Yamal reconoció que se siente más libre en la Liga de Campeones, ya que dos o tres defensores suelen marcarle en LaLiga.

- Iguala a Maradona -

Y, el sábado, firmó otro tanto y otro pase de la muerte, además de crear peligro constante en la portería defendida por su excompañero Iñaki Peña.

Además, Yamal consiguió igualar al legendario Diego Maradona, que en sus dos temporadas en el Barça anotó 38 goles en 58 encuentros, los mismos que la joven estrella azulgrana en sus 138 partidos en tres temporadas.

Yamal ha recuperado su 'prime' en el tramo decisivo del curso en el que el Barcelona se juega LaLiga, siendo ahora líder; la Champions, donde disputará los octavos; y la Copa del Rey, donde el Barça se mide al verdugo del Real Madrid en la ronda anterior.

"Me gusta ver que disfruta jugando a fútbol. Es un buen momento para todos los que les gusta verle jugar", recalcó este lunes Flick.