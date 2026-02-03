Serie del Caribe 2026 resultado| Panamá vs México Verde: Federales se quedan cortos ante Tomateros

La representación panameña afrontó su segundo compromiso del torneo que se realiza en Guadalajara.

México/Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, sufrió una derrota, de 2 carreras por 1, ante el equipo México Verde (Tomateros de Culiacán) en un partido realizado este martes en el estadio Panamericano.

La única carrera panameña se produjo en la parte alta del séptimo episodio mediante un imparable de Abraham Rodríguez que llevó al 'home plate' a Luis Castillo.

Noticia en desarrollo