El director de la CSS, Dino Mon, destacó que uno de los principales logros ha sido la estabilidad en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que —según afirmó— estuvo cerca del colapso.

Ciudad de Panamá, Panamá/A un año de la aprobación de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), las autoridades aseguran que el sistema comienza a mostrar signos de recuperación, especialmente en el pago oportuno de pensiones y en el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.