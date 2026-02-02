EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del lunes 2 de febrero en la Ronda de Ocho del campeonato Nacional

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX.

Panamá/El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil continúa este lunes con dos partidos en la cuarta jornada de su Ronda de Ocho.

En esta fecha continúan las series que protagonizan los equipos de Coclé, Chiriquí Occidente, Los Santos y Chiriquí.

Los coclesanos esperan colocarse a un paso de las semifinales en su visita al estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles donde enfrentan a los occidentales en el tercer juego de esa serie.

Después de ganar los dos primeros juegos en casa, la 'Leña Roja' coclesana tratará de encender la chispa que les lleve a la siguiente fase, pero tienen al frente a un conjunto occidental que se hace fuerte como local y que buscará su primer triunfo de este enfrentamiento.

Además, chiricanos y santeños reanudan hostilidades en un nuevo sitio, el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

La ventaja la tiene el 'Ganao' Bravo' chiricano por los triunfos obtenidos en la ciudad de David. Mientras intentará ponerse cerca de conseguir el pase a las semifinales, el elenco naranja y negro apelará al aliento de sus fanáticos para impulsarse y meterse en la pelea.

Sigue las acciones de estos partidos en este minuto a minuto. Además recuerda que puedes enterarte de lo último en información deportiva mediante las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Así van las series

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

Récord: Serie empatada 1-1

Resultado

Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste

Herrera 4-3 Panamá Oeste Juego 2: Herrera 2-3 Panamá Oeste (Finalizado en 10 episodios)

(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este

Récord: Panamá Metro lidera la serie 2-0

Resultado

Juego 1: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Panamá Este 1-4 Panamá Metro Juego 2: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Récord: Coclé lidera la serie 2-0

Resultados

Juego 1: Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios)

Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios) Juego 2: Chiriquí Occidente 4-5 Coclé

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

Récord: Chiriquí lidera la serie 2-0

Resultados

Juego 1: Los Santos 1-4 Chiriquí

Los Santos 1-4 Chiriquí Juego 2: Los Santos 1-6 Chiriquí

Jornada anterior

Herrera 2-3 Panamá Oeste (Finalizado en 10 episodios)

Panamá Oeste necesitó de 10 episodios para vencer a Herrera , por 3 carreras a 2, y así empatar la serie que ambos equipos disputan en la Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Abel Rodríguez se acreditó la victoria en el rol de lanzador relevo al permitir un imparable y propinar un ponche en un episodio.

La derrota fue para David Saavedra al tolerar un incogible y tres anotaciones en dos entradas y dos tercios.

Luis Aranda conectó dos hits en cuatro turnos y empujó dos carreras para Panamá Oeste. Osvaldo Cuevas de 4-1 con una anotada, Juan Caballero y Xavier Waldron de 4-1 cada uno.

Por Herrera, Johan Vásquez de 3-1. Randolph Bernal de 1-1 con una carrera empujada y Luis Centella de 4-1.

Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Panamá Metro superó este domingo a Panamá Este, por marcador de 4 carreras a 1, para obtener su segunda victoria, en igual número de partidos, en su serie de la Ronda de Ocho.

Luis Sanjur fue el lanzador ganador al permitir cuatro imparables y una carrera con dos ponches y una base por bola en cinco episodios y un tercio.

Roderick Rodríguez cargó con la derrota al cinco incogibles y tres anotaciones en cuatro entradas y dos tercios.

Caleb Rivera conectó dos hits en cuatro turnos, con una carrera anotada y una empujada por Panamá Metro. Andrés Valderrama de 4-1 con dos carreras anotadas y Luis Rivera de 4-1 con una anotada.

Por Panamá Este, Alejandro Fanovich de 2-1. Eduardo Rodríguez de 3-1 y Joey Wood de 4-1.