Béisbol Juvenil 2026 resultado| Panamá Metro le repite la dosis a los 'Potros' de Panamá Este en la Ronda de Ocho

Panamá/Panamá Metro superó este domingo a Panamá Este, por marcador de 4 carreras a 1, para obtener su segunda victoria, en igual número de partidos, en su serie de la Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Por segunda noche consecutiva, los 'Metrillos' se llevaron la victoria con una pizarra de 4 a 1 en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá, sede única de este enfrentamiento debido a los daños en el muro de los jardines del estadio José De La Luz Thompson de Chepo; casa de los 'Potros' del Este.

Luego de que Panamá Este abrió el marcador, con una carrera en la parte alta del primer episodio, Metro tomó la ventaja con dos anotaciones en la tercera entrada. Luego la representación capitalina se distanció con una carrera en la quinta y otra más en la sexta.

Luis Sanjur fue el lanzador ganador al permitir cuatro imparables y una carrera con dos ponches y una base por bola en cinco episodios y un tercio.

Roderick Rodríguez cargó con la derrota al cinco incogibles y tres anotaciones en cuatro entradas y dos tercios.

Caleb Rivera conectó dos hits en cuatro turnos, con una carrera anotada y una empujada por Panamá Metro. Andrés Valderrama de 4-1 con dos carreras anotadas y Luis Rivera de 4-1 con una anotada.

Por Panamá Este, Alejandro Fanovich de 2-1. Eduardo Rodríguez de 3-1 y Joey Wood de 4-1.

La serie se reanudará el martes 3 de febrero en el Rod Carew desde las 7:00 p.m. Panamá Este será el elenco local.

Estado de las series

Las cuatro series que componen la Ronda de Ocho ya están en curso y aquí mostramos cómo van cada una de ellas.

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

Récord: Serie empatada 1-1

Resultado

Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste

Herrera 4-3 Panamá Oeste Juego 2: Herrera 2-3 Panamá Oeste (Finalizado en 10 episodios)

(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este

Récord: Panamá Metro lidera la serie 2-0

Resultado

Juego 1: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Panamá Este 1-4 Panamá Metro Juego 2: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Récord: Coclé lidera la serie 2-0

Resultados

Juego 1: Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios)

Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios) Juego 2: Chiriquí Occidente 4-5 Coclé

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

Récord: Chiriquí lidera la serie 2-0

Resultados

Juego 1: Los Santos 1-4 Chiriquí

Los Santos 1-4 Chiriquí Juego 2: Los Santos 1-6 Chiriquí

Próximos partidos

La Ronda de Ocho continuará el lunes 2 de febrero con dos partidos que son:

Coclé vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses/ Juego 3)

Chiriquí vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández/ Juego 3)

Esos encuentros están programados para iniciar a las 7:00 p.m.