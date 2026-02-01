EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Herrera vs Panamá Oeste: juego 2 de la serie de ronda de ocho del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil sigue dejando emociones en los fanáticos. Para este domingo se han programado dos partidos y uno de ellos es el juego 2 de la serie entre los equipos de Herrera y Panamá Oeste, que se enfrentan en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, y que se puede ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de este encuentro son las siguientes:

Después de un primer juego reñido, herreranos y 'Vaqueros' tratarán de dejar todo de sí mismos sobre el terreno de juego. Por el lado de los visitantes, esta es la ocasión de sumar la segunda victoria para trasladar la contienda a su territorio con una ventaja más amplia. En cuanto al conjunto del 'West' esta es la oportunidad para reivindicarse y empatar la batalla.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. Además tendremos informes de lo que ocurra en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá donde se disputa el segundo partido de la serie entre Panamá Este y Panamá Metro.

Así van las series

Las cuatro series que componen la Ronda de Ocho ya están en curso y aquí mostramos cómo van cada una de ellas.

(1) Panamá Oeste vs (8) Herrera

Récord: Herrera lidera la serie 1-0

Resultado

Juego 1: Herrera 4-3 Panamá Oeste

(4) Panamá Metro vs (5) Panamá Este

Récord: Panamá Metro lidera la serie 1-0

Resultado

Juego 1: Panamá Este 1-4 Panamá Metro

(2) Coclé vs (7) Chiriquí Occidente

Récord: Coclé lidera la serie 2-0

Resultados

Juego 1: Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios)

Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios) Juego 2: Chiriquí Occidente 4-5 Coclé

(3) Chiriquí vs (6) Los Santos

Récord: Chiriquí lidera la serie 2-0

Resultados

Juego 1: Los Santos 1-4 Chiriquí

Los Santos 1-4 Chiriquí Juego 2: Los Santos 1-6 Chiriquí

Jornada anterior

Herrera 4-3 Panamá Oeste

Julio Casas conectó un imparable productor de dos carreras, en la parte alta del noveno episodio, que fueron determinantes para que los herreranos derrotaran a los 'Vaqueros' de Oeste en el primer juego de su serie realizado en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

El marcador estuvo empatado a una carrera por bando hasta la parte baja del octavo episodio cuando el equipo del 'West' fabricó dos 'rayitas' por medio de bases por bolas con las bases llenas a Xavier Waldron y Luis Atencio. Sin embargo no pudo sostener la ventaja en el noveno capítulo donde el elenco visitante concretó un total de tres anotaciones.

Un error defensivo de Panamá Oeste provocó el descuento herrerano. Luego el batazo de Casas le puso cifras definitivas a la pizarra.

David Saavedra tuvo un relevo de un episodio y un tercio donde permitió un inatrapable sin anotaciones, dio un ponche y una base por bola para ser el lanzador ganador. La derrota la cargó Abel Rodríguez.

Luis Centella conectó un hit en dos turnos y anotó dos carreras por Herrera. Jorge Pinilla de 3-1 con una anotada, Omar Osorio y Juan Arosemena de 3-1 cada uno.

Por Panamá Oeste, Maikel Nieto de 3-2 con una carrera anotada. Xavier Waldron de 3-1 con una anotada, Mildner Nieto de 4-1 con una empujada y Edward Delgado de 4-1.

Los Santos 1-6 Chiriquí

El conjunto chiricano controló al elenco santeño y se llevó la victoria en el segundo juego de su serie que se llevó a cabo en el estadio Kenny Serracín de David.

Anthony Ortega se acreditó el triunfo al permitir siete incogibles y una carrera, dio dos ponches y no otorgó bases por bolas para ser el lanzador ganador. En tanto Ulises Herrera se apuntó el descalabro.

Edwin Gómez pegó de 3-2 con una carrera anotada y una empujada por Chiriquí. Abdiel Hernández de 3-2 con una remolcada e Hilder Miranda de 4-2 con dos anotadas.

Por Los Santos, Darian García de 4-2 y una carrera impulsada. Justin Gill de 4-2 y Johan Vigil de 3-1 con una anotada.

Chiriquí Occidente 4-5 Coclé

Los coclesanos remontaron una desventaja de tres carreras para imponerse a los occidentales en el segundo juego de la serie realizado en el estadio José Antonio Remón Cantera del Aguadulce.

A diferencia de lo ocurrido en el primer partido, donde no pudo producir anotaciones, Chiriquí Occidente atacó en la primera entrada y marcó sus tres 'rayitas', pero no pudo sostener la ventaja ante los coclesanos que descontaron con dos carreras en el tercer episodio y tomaron el comando con dos más en el quinto.

Dereck Gómez lanzó los nueve episodios del encuentro en los que recibió nueve hits y cuatro carreras, propinó nueve ponches y otorgó una base por bola para quedarse con el triunfo. La derrota fue para Jhosmar Pinto.

Carlos Burac pegó de 3-3 y remolcó dos carreras por Coclé. Jeykol De León de 3-2 con una anotada y una empujada y Jaime Escudero de 5-2 con dos anotadas.

Por Chiriquí Occidente, James Salcedo de 4-2 con una carrera anotada. Jonathan Ramos de 4-2 y Oriel Carrerño de 5-2 con una anotada y una impulsada.

Panamá Este 1-4 Panamá Metro

Dos carreras en la parte baja del quinto episodio le dieron a los 'Metrillos' la ventaja necesaria para vencer a los 'Potros' de Panamá Este en el primer juego de la serie disputado en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Fabián Carrera lanzó siete entradas en las que toleró cuatro hits y una carrera, dio cuatro ponches y dos bases por bolas para ser el lanzador ganador. El descalabro se lo apuntó Andrés Vergara.

David Murillo bateó de 3-3 y empujó una carrera por Panamá Metro. Luis Rivera de 4-2 con una anotada y Christian Andrión de 3-1 con una remolcada.

Por Panamá Este, Adrián Fuentes de 3-2 con una carrera anotada. Diego Caicedo y Víctor Tello de 3-1 cada uno.