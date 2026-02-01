NBA noticias| LeBron James encabeza lista de reservas para su 22 Juego de las Estrellas consecutivo

La nueva comparecencia del jugador de los Lakers constituye un nuevo récord para su carrera

Panamá/Tras ser descartado como titular por primera vez desde 2004, LeBron James fue escogido este domingo como uno de los jugadores reserva para el Juego de las Estrellas de la NBA, el 15 de febrero en Los Ángeles.

El alero de Los Ángeles Lakers, de 41 años, agrandó así su racha de selecciones hasta las 22 consecutivas, uno de los innumerables récords que colecciona en su carrera.

"Veintidós seguidas... No está mal. Bendecido, honrado, de verdad", dijo LeBron a periodistas en el vestuario del Madison Square Garden mientras se preparaba para el duelo ante los New York Knicks.

James retuvo su estatus de All-Star en su temporada 23, y puede que última, en la liga de básquet norteamericana.

Sin dar pistas de su futuro, Lebron luce unos promedios formidables de 21,9 puntos, 5,8 rebotes y 6,6 asistencias pero sólo ha jugado 30 de los 47 partidos de los Lakers por diversos problemas físicos.

Desde su elección como número uno del Draft de 2003, el máximo anotador de la historia únicamente ha estado fuera del Juego de las Estrellas durante su campaña de novato.

Desde que debutó en 2005, su presencia entre los titulares se mantuvo intocable hasta que el pasado 19 de enero se dio a conocer al grupo de 10 elegidos de este año.

Su ausencia en el quinteto de la Conferencia Oeste fue interpretada por muchos como el principio del fin de una era en la NBA, con King James como figura central con sus cuatro títulos y 10 Finales jugadas.

En esta ocasión, aficionados, jugadores y periodistas nombraron como titulares a Stephen Curry (Warriors), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Luka Doncic (Lakers), Victor Wembanyama (Spurs) y Nikola Jokic (Nuggets).

La racha de LeBron quedó entonces en manos de los entrenadores, responsables de elegir a los 14 jugadores que arrancarán desde el banco el juego de exhibición en el Intuit Dome, la futurista cancha de Los Angeles Clippers.

En el anuncio del domingo, retransmitido por la cadena NBC, se revelaron uno a uno los nombres de los suplentes del Oeste: Anthony Edwards (Timberwolves), Jamal Murray (Nuggets), Kevin Durant (Rockets), Devin Booker (Suns), Deni Avdija (Trail Blazers), Chet Holmgren (Thunder) y, desvelando el misterio, LeBron James.

- Pendientes de Antetokounmpo -

Jamal Murray, ganador del anillo de 2023 con Denver, Holmgren y Avdija vivirán sus estrenos como All-Star mientras Kevin Durant se apuntó su decimosexta selección.

A Durantula, de 37 años, solo lo superan en la lista el propio LeBron (22), Kareem Abdul-Jabbar (19) y Kobe Bryant (18).

Los Clippers, anfitriones del evento, se quedaron sin representación a pesar de que han firmado un mes y medio casi perfecto de la mano de Kawhi Leonard (27,7 puntos de media) y James Harden (25,4).

En la Conferencia Este los suplentes elegidos fueron Donovan Mitchell (Cavaliers), Karl-Anthony Towns (Knicks), Jalen Johnson (Hawks), Pascal Siakam (Pacers), Norman Powell (Heat), Scottie Barnes (Raptors) y Jalen Duren (Pistons).

La lista ya conocida de titulares del sector está formada por Jalen Brunson (Knicks), Cade Cunningham (Pistons), Tyrese Maxey (Sixers), Jaylen Brown (Celtics) y Giannis Antetokounmpo (Bucks).

El Juego de las Estrellas estrenará este año un nuevo formato en el que dos equipos de jugadores de Estados Unidos y un combinado de figuras internacionales pugnarán en un minitorneo de partidos de 12 minutos.

El reparto de los 24 jugadores entre los tres equipos se dará a conocer el próximo martes.

El combinado internacional podría estar formado por los canadienses Gilgeous-Alexander y Murray, el esloveno Doncic, el israelí Avdija, el francés Wembanyama, el serbio Jokic, el camerunés Siakam y el griego Antetokounmpo.

La presencia de Antetokounmpo, sin embargo, está en seria duda debido a una lesión de gemelos.

El eventual sustituto del griego estará en manos del comisionado de la NBA, Adam Silver. En caso de que el relevo fuera estadounidense, el equipo internacional podría completarse con algún jugador de doble nacionalidad, como el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns.