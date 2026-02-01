Serie del Caribe 2026 resultado| Puerto Rico le saca el juego del bolsillo a México Verde, primer rival de Panamá

El juego entre boricuas y mexicanos inició la contienda en el torneo regional de béisbol.

México/Un batazo oportuno de Rubén Castro en la novena entrada produjo dos carreras con las que Puerto Rico logró una dramática voltereta para vencer 5x4 a México Verde, este domingo en el partido inaugural de la Serie del Caribe en el estadio Panamericano de béisbol.

"Este equipo siempre lucha, si vamos a perder, va a ser con las botas bien puestas. En el juego de hoy tuvimos que mover las piezas de manera diferente, aguantamos a la ofensiva de Culiacán y al final Rubén Castro hizo un excelente trabajo", comentó Omar López, mánager de Puerto Rico.

Bajo la denominación de México Verde, los Tomateros de Culiacán aprovecharon los lanzamientos sin consistencia del serpentinero abridor Collin Wiles para tomar una ilusoria ventaja.

Wiles permitió cinco imparables y las cuatro carreras mexicanas en las dos primeras entradas.

La novena verde habría facilitado el trámite en el tercer rollo, pero dejó la casa llena ante el pitcheo del relevista Brady Tedesco.

David Reyes abrió por México y tuvo una ruta tranquila de cuatro entradas y un tercio que terminó cuando Yohandy Morales conectó el primer jonrón de esta Serie del Caribe, llevándose por delante a Gabriel Cancel.

Christian Vázquez timbró la tercera carrera para avivar la esperanza boricua en el septimo episodio.

Rubén Castro apareció en el momento preciso. Cuando la afición local estaba por cantar el out 27, el bateador designado de Puerto Rico pegó un sencillo por jardín izquierdo y remolcó las carreras de Jeremy Arocho y Johneshwy Fargas, que habían entrado como corredores emergentes.

"Tenemos que darle el crédito a Puerto Rico porque hizo lo necesario para ganar. Hoy no jugamos un partido malo. Mañana descansamos, pero espero con emoción ver la reacción de mi equipo en el próximo partido contra Panamá", dijo Lorenzo Bundy, mánager de México Verde.

Gabriel Rodríguez fue el pitcher ganador y Anthony Gose cargó con la derrota.