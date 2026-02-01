Panamá arranca el 2026 con puesto directivo internacional y nuevas selecciones de taekwondo

La nueva designación y la conformación de las nuevas representaciones marcan un inicio de año activo para esa disciplina deportiva en el país.

Panamá/El taekwondo panameño ha dado un golpe de autoridad tanto en el tatami como en las oficinas internacionales, consolidando un esquema de trabajo que posiciona al país como un referente regional.

La noticia trasciende las fronteras con el nombramiento de Boris Álvarez, presidente de la Federación Panameña de Taekwondo, como nuevo miembro del Consejo de la Unión Panamericana de Taekwondo (PATU), un hito que garantiza a Panamá una voz activa en el desarrollo técnico y administrativo del deporte en todo el continente.

Este respaldo dirigencial llega en el momento justo para potenciar la participación panameña en dos eventos de potencial olímpico, con selecciones listas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Suramericanos.

Por un lado, Panamá busca consolidar su nivel competitivo en la categoría mayor, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una cita que reúne a naciones de la región del Caribe y Centroamérica.

El equipo que encabeza este proceso, fue escogido de un proceso y una eliminatoria, realizada este fin de semana. En la Rama Masculina: 54 kg: Edgardo Pastor, 58 kg: Víctor Mendoza, 63 kg: Israel Campbell, 68 kg: Ian Romero y 74 kg: Jared Montañez.

Dentro de la Eliminatoria de los Centroamericanos y del Caribe, en Poomsae destacaron Daniela Rodríguez y Joseph Rodríguez.

En la Rama Femenina: 57 kg: Brenda Brooks y 62 kg: María Celeste Morales. Categoría TK-4: Fernando Lewis, Adrián Peñalba, Andrea Pérez y Dana Muñoz.

Por otro lado, el país se enfoca en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, una competencia que agrupa exclusivamente a las naciones de América del Sur y países invitados del Caribe, con un enfoque formativo para promesas deportivas.

En este evento, la delegación local actuará como anfitriona con un equipo juvenil ya conformado en Poomsae, Dana Varela y Joseph Méndez; en tanto que en la Juvenil de Combate Natalia Pérez 44, Linda Morís 49, Amira Guira 63, Javier Decerega 55, Sebastián Lasso 63, Jared Montañez 73 y Saúl De Gracia + 73.

Mientras los Centroamericanos representan el reto de la madurez ante las potencias del Caribe, los Suramericanos en casa serán la plataforma para que esta cantera de talentos brille ante su público bajo la nueva gestión internacional de Álvarez.

Nota de prensa

