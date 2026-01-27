Ajedrez| Ashley Castillo y Roberto Sánchez retienen sus coronas en el campeonato nacional 2026

Ajedrecistas de varios puntos de Panamá participaron del torneo que se realizó en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Panamá/En una semana de alta intensidad estratégica en el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, el Maestro Internacional (IM) Roberto Sánchez y la Maestra FIDE (WFM) Ashley Castillo revalidaron sus títulos, consolidándose como los máximos referentes del tablero en el país.

Roberto Sánchez demostró por qué es el campeón defensor al finalizar el certamen con un sólido puntaje de 7.5 unidades. No fue un camino sencillo; la presión de Rubén Ulloa, quien terminó como subcampeón con 7 puntos, mantuvo el suspenso hasta las últimas rondas. Detrás de ellos, la paridad fue la nota característica, con un grupo de siete jugadores empatados con 6.5 puntos, reflejando el crecimiento del nivel técnico en el patio.

Por su parte, Ashley Castillo firmó una actuación perfecta y dominante. La WFM se alzó con la corona tras obtener 9 puntos, dejando sin opciones a sus perseguidoras inmediatas. El podio femenino lo completaron Mariana Lobo y Keytleen Chavarría, ambas con 6.5 unidades, en un torneo donde también destacó la participación de Yaleika Chung, con 6 puntos.

Más allá de los trofeos y premios, este Campeonato Nacional Absoluto y Femenino 2026 tuvo un tinte de máxima relevancia: fue el segundo y último torneo clasificatorio para conformar el Equipo Olímpico de Panamá.

Los puntos obtenidos en esta cita, bajo el sistema del Ciclo Olímpico 2025-2026 (que otorga desde 25 hasta 1 punto a los diez primeros puestos), son la llave para representar al país en las próximas Olimpiadas de Ajedrez que se celebrarán en Samarcanda, Uzbekistán, en septiembre de este año.

La Federación Panameña de Ajedrez destacó el éxito de la convocatoria, que reunió a ajedrecistas de todo el territorio nacional. El presidente de la organización, Luis Esquivel Golcher, extendió un agradecimiento público a Pandeportes por el apoyo logístico y celebró la "masiva inscripción", lo que confirma el auge que vive esta disciplina en el país.

