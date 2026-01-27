Béisbol Juvenil 2026| Estos son los peloteros más destacados del campeonato nacional

Sintoniza hoy, martes 27 de enero, el partido Coclé vs Panamá Metro a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ

Panamá/El jardinero bocatoreño Jael Escobar encabeza la lista de los mejores bateadores del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros tras sonar para .448 producto de 26 imparables en 58 turnos, hasta lo que va del certamen.

Escobar que venía con un gran trabajo ofensivo sufrió una lesión en una de sus piernas que lo mantiene apartado de la acción hasta el momento.

El segundo mejor bateador del torneo faltando dos fechas para la ronda regular es el receptor de los 'Vaqueros' de Panamá Oeste Luis Aranda con .438 de average y 32 hits en 73 visitas al plato.

Ricardo Acosta de Coclé es tercero con .414, Carlos Wilson de Bocas del Toro tiene .403 y quinto está Mildner Nieto con .380.

En empujadas el mejor es Luis Aranda con 20, siguen Aníbal Sánchez de Coclé con 19, Ricardo Acosta de Coclé con 18, Luis Atencio de Oeste con 18 y Caleb Rivera de Panamá Metro con 15.

En dobles el mejor es Néstor Ramos de Darién, en triples el líder es Haiján Hernández de Chiriquí Occidente con 3, en jonrones Eduardo Canto y Jean Rodríguez de Herrera y Panamá Oeste respectivamente con 2 cada uno y en bases robadas el mejor es Ricardo Acosta con 20.

Pitcheo

Los lanzadores coclesanos Dereck Gómez y Christian González lideran a los lanzadores en marca de ganados y perdidos, tras registrar marca personal de 5-0 cada uno en lo que va de la Ronda Regular.

Gómez y González trabajan como el 1-2 más completo en la rotación de un equipo en el certamen que debe concluir su ronda regular este 28 de enero.

Joshua Martínez el as de los Vaqueros de Panamá Oeste tiene marca de 4-0, Jhosmar Pinto de Chiriquí Occidente 3-0, Joiser González de Coclé 3-0 y Roberto Núñez de Bocas del Toro 3-0.

En ponchados, Roberto Núñez de Bocas del Toro tiene 51 ponches para encabezar la tabla de lanzadores con más abanicados, Emanuel Herrera de Herrera tiene 49, Rogelio Jaén de Herrera 45 y Andrés Vergara de Panamá Este con 39 en lo que va de la ronda regular.

En efectividad el mejor ha sido Jean Rivera del Este con 0.00 en 22.2 entradas, sigue César Berrío de Panamá Metro con 20.0 entradas y 0.00 de efectividad y en tercer lugar Dereck Gómez de Coclé con 0.25 y 36.1 entradas trabajadas.

Nota de prensa Fedebeis