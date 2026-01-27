Béisbol Juvenil 2026 | Cuatro novenas luchan por los últimos boletos a los mejores ocho de la Copa Caja de Ahorros

Sintoniza hoy, martes 27 de enero, el partido Coclé vs Panamá Metro a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros entra en su fase más decisiva y la lucha por un lugar entre los mejores ocho del campeonato nacional mantiene a varias novenas con la calculadora en mano y la ilusión intacta.

Boletos asegurados a la siguiente ronda

Hasta el momento, ya sellaron su clasificación las novenas de Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí, Panamá Metro y Panamá Este equipos que han mostrado regularidad y solidez a lo largo del torneo, consolidándose en la parte alta de la tabla de posiciones del béisbol juvenil.

Eliminados del certamen

En el otro extremo de la clasificación, ya quedaron fuera de la pelea por los cuartos de final las novenas de Darién, Veraguas y Colón, que pese al esfuerzo no lograron sumar los triunfos necesarios en esta exigente edición de la Copa Caja de Ahorros.

Novenas que siguen en carrera

La batalla por los tres boletos restantes se concentra en cuatro equipos: Chiriquí Occidente, Los Santos, Herrera y Bocas del Toro, que llegan a las dos últimas fechas con opciones reales de meterse entre los ocho mejores del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

El calendario marca dos jornadas clave: hoy lunes 27 de enero y mañana martes 28 de enero, con partidos que podrían definir el destino de la clasificación. La situación se vuelve aún más compleja debido a que algunos equipos tienen menos juegos disputados por suspensiones a causa del clima. En ese grupo se encuentran Panamá Oeste (-1), Coclé (-1) y Bocas del Toro (-2), lo que añade un componente extra de estrategia y presión en el cierre de la fase regular.

Resultados del lunes 26 de enero

La jornada anterior dejó marcadores que sacudieron la tabla:

Bocas del Toro 2-7 Veraguas

Panamá Este 2-0 Darién

Panamá Oeste 4-2 Panamá Metro

Chiriquí 5-3 Los Santos

Chiriquí Occidente 9-10 Herrera (finalizado en 10 episodios )

(finalizado en ) Coclé 6-2 Colón

El triunfo de Herrera en extra innings y la victoria de Chiriquí sobre Los Santos fueron claves para mantener viva la pelea por los puestos de clasificación.

Próximos partidos – Martes 27 de enero

El certamen continúa esta noche con una cartelera de alto voltaje, todos los encuentros programados para las 7:00 p.m.:

Coclé vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew / Transmite TVMAX )

(Estadio / Transmite ) Bocas del Toro vs Los Santos (Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández )

(Estadio ) Colón vs Darién (Estadio de Metetí )

(Estadio de ) Chiriquí Occidente vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos )

(Estadio ) Panamá Oeste vs Panamá Este (Estadio Justino Salinas )

(Estadio ) Chiriquí vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Con solo dos fechas por disputarse, cada lanzamiento, cada carrera y cada out pueden marcar la diferencia en la carrera por los mejores ocho del béisbol juvenil panameño, en un cierre que promete emociones hasta el último episodio.

