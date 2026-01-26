EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del lunes 26 de enero en el campeonato nacional

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX.

Panamá/Estamos en los últimos días de la fase regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil y la lucha por entrar a la Ronda de Ocho se intensificará.

Con cuatro equipos clasificados (Panamá Oeste, Coclé, Panamá Metro y Chiriquí) quedan cuatro puestos más, por ende lo que ocurra en esta fecha podría ser determinante en esa pugna.

Los juegos programados para este lunes 26 de enero son los siguientes:

Bocas del Toro vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Panamá Este vs Darién (Estadio de Metetí)

Chiriquí Occidente vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Panamá Oeste vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew)

Chiriquí vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

En horas de la tarde jugaron los equipos de Coclé y Colón en un encuentro realizado en el estadio Rod Carew. Los coclesanos salieron airosos por marcador de 6 carreras a 2.

Sigue las acciones de los cinco partidos por disputar en la jornada a través de este minuto a minuto. Recuerda que puedes enterarte de lo último en información deportiva a través de las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Jornada anterior

La jornada dominical del campeonato nacional de béisbol juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros estuvo marcada por ofensivas explosivas, duelos cerrados y emociones que se prolongaron hasta entradas extras. Aquí el resumen completo con las sedes corregidas: