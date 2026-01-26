EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del lunes 26 de enero en el campeonato nacional
El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX.
Panamá/Estamos en los últimos días de la fase regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil y la lucha por entrar a la Ronda de Ocho se intensificará.
Con cuatro equipos clasificados (Panamá Oeste, Coclé, Panamá Metro y Chiriquí) quedan cuatro puestos más, por ende lo que ocurra en esta fecha podría ser determinante en esa pugna.
Los juegos programados para este lunes 26 de enero son los siguientes:
- Bocas del Toro vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)
- Panamá Este vs Darién (Estadio de Metetí)
- Chiriquí Occidente vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)
- Panamá Oeste vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew)
- Chiriquí vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)
En horas de la tarde jugaron los equipos de Coclé y Colón en un encuentro realizado en el estadio Rod Carew. Los coclesanos salieron airosos por marcador de 6 carreras a 2.
Sigue las acciones de los cinco partidos por disputar en la jornada a través de este minuto a minuto. Recuerda que puedes enterarte de lo último en información deportiva a través de las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.
Jornada anterior
La jornada dominical del campeonato nacional de béisbol juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros estuvo marcada por ofensivas explosivas, duelos cerrados y emociones que se prolongaron hasta entradas extras. Aquí el resumen completo con las sedes corregidas:
- En el Estadio Justino Salinas, Panamá Metro se impuso a Panamá Este con marcador de 7-3. Los metropolitanos mostraron una ofensiva constante y supieron aprovechar los errores defensivos de sus rivales para asegurar un triunfo clave en la tabla.
- En el Estadio de Metetí, Coclé desplegó todo su poder ofensivo y derrotó a Darién por 15-5. Los coclesanos conectaron batazos oportunos y dominaron de principio a fin, dejando sin opciones a los darienitas en un juego de amplio margen.
- En Monagrillo, Herrera venció a Veraguas con marcador final de 3-1, apoyados en un pitcheo sólido que mantuvo a raya a la ofensiva rival.
- En el Estadio Rod Carew, Panamá Oeste fue contundente y derrotó a Colón por 10-2, mostrando dominio absoluto tanto en ofensiva como en pitcheo.
- En el Roberto Hernández, Los Santos superó a Chiriquí Occidente con pizarra de 3-0, gracias a un hermético trabajo monticular y una defensa impecable.
- En el Kenny Serracín, el duelo más dramático de la jornada se definió en 11 episodios, donde Chiriquí logró imponerse a Bocas del Toro por 4-3, rompiendo la igualdad en entradas extras y desatando la celebración de su afición.