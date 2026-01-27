LPF Torneo Clausura 2026 resultado| Plaza Amador sigue a oscuras por causa de UMECIT FC

El sábado 31 de enero se juega el partido CAI vs Unión Coclé FC, a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Plaza Amador encajó su segunda derrota en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tras caer este lunes 1-0 frente a UMECIT FC, en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 60, cuando Andrés Palmezano definió para el conjunto umecista, que mantiene su paso perfecto en el certamen con dos victorias en igual número de presentaciones. Además, el triunfo dejó sin celebraciones a los actuales campeones, que aún no conocen la victoria en este inicio de torneo.

Aunque Plaza Amador dominó la posesión del balón con un 58% y generó mayor volumen ofensivo —75 ataques frente a 49 de su rival—, le faltó contundencia en el último tercio del campo. El equipo plazino apenas logró dos remates a puerta de un total de nueve intentos, mientras que UMECIT fue más efectivo, colocando cinco de sus ocho disparos entre los tres palos.

En otros apartados del juego, Plaza Amador dispuso de más saques de esquina (5 contra 1), pero no logró capitalizarlos. Ambos equipos terminaron el partido sin expulsados, en un duelo que tuvo intensidad, pero se mantuvo dentro de los márgenes disciplinarios, con tres amonestaciones para UMECIT y dos para Plaza Amador.

Con este resultado, UMECIT FC continúa con paso firme en el inicio del Clausura 2026, mientras que Plaza Amador queda obligado a reaccionar en las próximas jornadas.

Resultados

Con el partido entre umecistas y plazinos terminó la segunda jornada del certamen la que dejó los resultados que mostramos a continuación.

Tabla de posiciones

Este es el estado de los equipos luego de dos jornadas.

