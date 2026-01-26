Clasificatoria Femenina Sub-17 de CONCACAF: Panamá repite dosis de goleada, esta vez ante Surinam

La escuadra femenina definirá su pase a la siguiente fase este miércoles 28 de enero cuando se enfrente al anfitrión Bermudas.

Panamá/La Selección Femenina Sub-17 de Panamá dio un paso gigante hacia la clasificación tras lograr su segunda victoria consecutiva por 8-0 en las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de la CONCACAF.

Este lunes, en el Bermuda National Sports Centre de Devonshire Parish, la escuadra dirigida por el técnico español Gerard Aubí no dio opción a Surinam y reafirmó su dominio en el Grupo B.

Rumbo Imparable al Premundial

Con este contundente triunfo, la Panamá Femenina Sub-17 se coloca a solo un punto de asegurar su pase al Premundial Sub-17 Femenino de CONCACAF. El momento decisivo llegará este miércoles 28 de enero, cuando se enfrente al anfitrión Bermudas a las 6:00 p.m. (hora de Panamá). Un empate será suficiente para sellar el billete a la siguiente fase.

Las Goleadoras del Partido

El marcador se abrió temprano y no dejó de moverse. Las artífices de la goleada frente a Surinam fueron:

Gabriela Rodríguez (minutos 3 y 25)

(minutos 3 y 25) Yasselis Magallón (minuto 8)

(minuto 8) Shaday Mow (minuto 26)

(minuto 26) Isabella Rendino (minutos 40 y 89)

(minutos 40 y 89) Guillehely Distancia (minuto 45+2)

(minuto 45+2) Namo Zafrani (minuto 82)

Un Inicio Arrollador

El equipo ya había debutado con una goleada idéntica (8-0) el pasado sábado 24 de enero contra Bonaire, demostrando un poder ofensivo abrumador desde el primer minuto de la competición.

Panorama del Grupo B

El Grupo B se define como una carrera de dos. Panamá lidera con 6 puntos y una diferencia de goles de +16, seguida por Bermudas (con 3 puntos y +7 de diferencia). Surinam y Bonaire completan la tabla. El duelo del miércoles entre Panamá y Bermudas será, en la práctica, por el primer lugar del grupo.

El Objetivo Final: Marruecos 2026

El camino no termina aquí. El Premundial Sub-17 de CONCACAF otorgará cuatro preciados cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026, por la que esta talentosa generación de futbolistas panameñas ya está luchando con determinación.

Fichas Técnicas y Resultados:

• SUR 0 - 8 PAN

Goles PAN: Gabriela Rodríguez (3', 25'), Yasselis Magallón (8'), Shaday Mow (26'), Isabella Rendino (40', 89'), Guillehely Distancia (45+2'), Namo Zafrani (82').

DT: Gerard Aubí.

• PAN 8 - 0 BON (Fecha 1)

Goles PAN: Gabriela Rodríguez (25'), Cristabella Ríos (29', 34'), Alisson Samudio (35'), Shaday Mow (60', 67'), Alexa Ortega (79'), Vera Batista (85').

• Resultados del Grupo B:

PAN 8-0 BON

BER 7-0 SUR

SUR 0-8 PAN

• Próximos Partidos (28 de enero):

SUR vs BON (1:00 p.m.)

BER vs PAN (6:00 p.m. hora de Panamá)

Con información de FPF.