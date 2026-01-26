Selección Sub-17 de Panamá afina preparación para el Campeonato de CONCACAF

La Sub-17 viene de disputar el Torneo Internacional del Sol , en Toluca, México , como parte de su preparación.

Panamá/La Selección Masculina Sub-17 de Panamá entró en la parte final de su preparación rumbo al próximo Campeonato Sub-17 de CONCACAF, a disputarse a principios del mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

Los dirigidos por el entrenador Felipe Baloy continuaron este lunes con sus entrenamientos y se mantendrán trabajando durante esta semana en las instalaciones del COS Sports Plaza, en el área del Metro Park.

Los entrenamientos serán de martes a viernes, en horario de 8am a 10am.

Ya para la próxima semana el equipo estará anunciando su convocatoria oficial para la competición.

El equipo panameño buscará ganar su grupo y lograr así el boleto directo a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Panamá logró su clasificación el año pasado a la primera edición del Mundial Sub-17, que ahora se celebran en Catar todos los años hasta la edición del 2029.

En su historia, la Selección Sub-17 de Panamá cuenta con 4 clasificaciones a Copa del Mundo Sub-17: México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013, Indonesia 2023 y Catar 2025.

El equipo se mantendrá entrenando esta semana hasta el viernes 30 de enero, en horario de 8am a 10am, en el COS Sports Plaza.

A continuación, los jugadores llamados a entrenar.

PORTEROS

Adamir Aparicio - CD Plaza Amador

Isaías Abuabara - Celta de Vigo (ESP)

Sebastián Sotelo - CD Plaza Amador

DEFENSAS

Emanuel Edwards - CA Independiente

Gian Carlos Alemán - CD Plaza Amador

Alberto Adams - CD Plaza Amador

Stephens Domínguez - Sporting SM

José Barcos - Sporting SM

Arian Reyes - Indy Eleven Pro Academy (USA)

Gabriel Quiroz - Tauro FC

David Wallace - Sporting SM

Cristian Ibarra - CD Plaza Amador

VOLANTES

Joel Sánchez - Tauro FC

Jossimar Insturain - Tauro FC

Lucas Norte - CD Plaza Amador

Pablo Arosemena - Ourense CF (ESP)

Alfredo Maduro - Academia Costa del Este

Lucio Ceballos - Sporting SM

Estevis López - Veraguas United

Joseph Choy - Academia Costa del Este

Emanuel Rodríguez - Tauro FC

Alexander Tull - CA Independiente

Abdul Lasso - Águilas de la U

DELANTEROS

Oliver Pinzón - CD Universitario

Ronaldo Matos - Sporting SM

Thiago Chalmers - CD Plaza Amador.

Con información de FPF.

