Selección Sub-17 de Panamá afina preparación para el Campeonato de CONCACAF
La Sub-17 viene de disputar el Torneo Internacional del Sol, en Toluca, México, como parte de su preparación.
Panamá/La Selección Masculina Sub-17 de Panamá entró en la parte final de su preparación rumbo al próximo Campeonato Sub-17 de CONCACAF, a disputarse a principios del mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.
Los dirigidos por el entrenador Felipe Baloy continuaron este lunes con sus entrenamientos y se mantendrán trabajando durante esta semana en las instalaciones del COS Sports Plaza, en el área del Metro Park.
Los entrenamientos serán de martes a viernes, en horario de 8am a 10am.
Ya para la próxima semana el equipo estará anunciando su convocatoria oficial para la competición.
El equipo panameño buscará ganar su grupo y lograr así el boleto directo a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.
Panamá logró su clasificación el año pasado a la primera edición del Mundial Sub-17, que ahora se celebran en Catar todos los años hasta la edición del 2029.
En su historia, la Selección Sub-17 de Panamá cuenta con 4 clasificaciones a Copa del Mundo Sub-17: México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013, Indonesia 2023 y Catar 2025.
El equipo se mantendrá entrenando esta semana hasta el viernes 30 de enero, en horario de 8am a 10am, en el COS Sports Plaza.
A continuación, los jugadores llamados a entrenar.
PORTEROS
Adamir Aparicio - CD Plaza Amador
Isaías Abuabara - Celta de Vigo (ESP)
Sebastián Sotelo - CD Plaza Amador
DEFENSAS
Emanuel Edwards - CA Independiente
Gian Carlos Alemán - CD Plaza Amador
Alberto Adams - CD Plaza Amador
Stephens Domínguez - Sporting SM
José Barcos - Sporting SM
Arian Reyes - Indy Eleven Pro Academy (USA)
Gabriel Quiroz - Tauro FC
David Wallace - Sporting SM
Cristian Ibarra - CD Plaza Amador
VOLANTES
Joel Sánchez - Tauro FC
Jossimar Insturain - Tauro FC
Lucas Norte - CD Plaza Amador
Pablo Arosemena - Ourense CF (ESP)
Alfredo Maduro - Academia Costa del Este
Lucio Ceballos - Sporting SM
Estevis López - Veraguas United
Joseph Choy - Academia Costa del Este
Emanuel Rodríguez - Tauro FC
Alexander Tull - CA Independiente
Abdul Lasso - Águilas de la U
DELANTEROS
Oliver Pinzón - CD Universitario
Ronaldo Matos - Sporting SM
Thiago Chalmers - CD Plaza Amador.
Con información de FPF.
